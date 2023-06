Chainsaw Man: il manga rivela l’obiettivo del Diavolo Carestia

Chainsaw Man prosegue con la sua seconda parte del manga con il suo protagonista principale che si è ritrovato ad affrontare un’altra grande prova. Insieme a lui c’era Asa e insieme hanno trascorso gli ultimi capitoli del manga a fare i conti con il Diavolo Caduta. Con il presente articolo vogliamo riportare che il capitolo 131 di Chainsaw Man ha finalmente rivelato chi ha controllato il Diavolo Caduta, rivelazione che si è conclusa con la confessione dei veri obiettivi di un personaggio rilevante.

Ricordiamo a tutti che il presente articolo presenterà alcune anticipazioni. Quindi consigliamo a tutti coloro non interessati a scoprire anzitempo gli sviluppi del manga di Fujimoto, di non proseguire ulteriormente.

Stiamo parlando infatti di Famine, il Diavolo Carestia nonché uno dei Cavalieri dell’Apocalisse, che si è rivelato essere il burattinaio di tutti gli sviluppi narrativi da quando è iniziata la seconda parte di Chainsaw Man. Di fatto il capitolo 131 ha rivelato lo stratagemma di Famine contro Asa.

Il Diavolo Carestia aveva mandato il Diavolo Caduta sulle tracce di Asa, perché voleva controllare sua sorella. Alla fine, però, si scopre che Fami non ha inseguito il Diavolo Guerra per uccidere sua sorella. Invece, il Cavaliere ha voluto mettersi sulle tracce del Diavolo Guerra nella speranza di mandarlo in battaglia contro una profezia.

Famine racconta a Nayuta la loro linea di pensiero dopo essersi confrontati sul loro piano per la guerra. Il Diavolo più anziano ammette che la profezia di Nostradamus sul mondo invaso è molto più concreta di quanto si possa pensare. Se accadrà, il mondo cadrà in mano ai Diavoli, ma a Famine non interessa una situazione del genere e non vorrebbe che accadesse.

Apparentemente, nessuno dei Quattro Cavalieri è in grado di gestire la profezia, tranne Guerra. Quindi Famine ha inseguito Asa nella speranza di controllare la sorella. Dopotutto, il Diavolo Guerra vuole che la profezia si verifica mente Nayuta è neutrale per ora. Non si sa dove si trovi il Diavolo della Morte attualmente, ma tutti i fan ora sanno che Famine farà di tutto per impedire che la profezia diventi realtà. Dopotutto, il mondo umano ha del cibo gustoso d buono e Famine non sopporterebbe di vederlo scomparire.

