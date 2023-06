Studio Ghibli non rilascerà nessun trailer o immagini sull’ultimo film di Miyazaki

Studio Ghibli è, e rimarrà, uno degli studi di animazione più famosi di sempre in tutto il mondo. Il mio vicino Totoro, La Città Incantata e Il Castello Errante di Howl sono solo alcuni degli esempi più iconici della filmografia di Studio Ghibli. E come abbiamo riportato tempo fa, il leggendario Miyazaki sta lavorando a quello che sarà il suo ultimo film della sua carriera. Si intitola How Do You Live? e arriverà nelle sale giapponesi quest’estate, più precisamente il 14 luglio.

Tutti i fan si aspettano un trailer per il film, ma ci potrebbero essere sviluppi inaspettati. Infatti vogliamo riportare che per il film finale di Miyazaki non ci saranno né trailer né nuove immagini prima del suo debutto in Giappone.

How Do You Live? è basato su un romanzo giapponese pubblicato nel 1937, incentrato su un liceale di nome Junichi Hondas. Il giovane ragazzo cerca di trovare la sua strada nella vita. Il è chiaramente personale per Miyazaki e i fan di Ghibli non devono aspettarsi creature magiche nell’ultimo film del prolifico regista.

Per rendere più chiara l’idea, questa storia realistica sembra più in linea con Si alza il vento piuttosto che con Il mio vicino Totoro o La principessa Mononoke.

In una recente intervista, il produttore di How Do You Live?, Toshio Suzuki, ha dichiarato che non solo non verranno rilasciati nuovi trailer e/o immagini per il film, ma non ci sarà alcun tipo di pubblicità. Infatti il poster che ritrae un uccello è destinato a rimanere l’unico materiale ufficiale dello studio di animazione giapponese prima dell’uscita del film prevista il mese prossimo.

Il prossimo film di Studio Ghibli, presenta una descrizione ufficiale del romanzo da cui è tratta la storia che vogliamo riportare nel dettaglio. “How Do You Live?” narra le vicende di un quindicenne, che si ritrova ad affrontare da subito la perdita del padre. Osserva molto ciò che lo circonda, come la sua città natale, Tokyo, le migliaia di persone sottostanti e iniziando a riflettere sulle grandi domande della vita. Quante persone ci sono nel mondo? Com’è la loro vita? Gli esseri umani sono davvero fatti di molecole? Il libro si muove tra le storia e le voci del diario di suo zio, che dà consigli e aiuta Copper a imparare verità fondamentali su come funziona il mondo.

