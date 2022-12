Studio Ghibli annuncia la data di uscita ufficiale di How Do You Live

L’account Twitter ufficiale dello Studio Ghibli ha annunciato di recente la data di uscita ufficiale dell’ultimo lungometraggio di Hayao Miyazaki. Il titolo del film, provvisoriamente tradotto come How Do You Live (“E voi, come vivete”), uscirà nelle sale in Giappone il 14 luglio 2023. Lo Studio Ghibli inoltre, in vista di questo aggiornamento importante ha anche condiviso una visual per il film.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider shonenleaks. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Studio Ghibli announces Legendary Director HAYAO MIYAZAKI's new feature film for the first time 10 years Title: How do you Live!?

(kimitachi wa dō ikiru ka)

Lo sceneggiatore, regista e animatore giapponese più famoso in tutto il mondo, Miyazaki, si è occupato del lavoro originale, oltre a dirigere il film e scrivere la sceneggiatura. Lo Studio Ghibli rivelerà altri membri dello staff, membri del cast e la storia del film in un secondo momento. How Do You Live è un lungometraggio animato che Miyazaki ha tratto dal romanzo di Genzaburo Yoshino del 1937. Ha aggiunto che questo libro è una storia che ha un grande significato per il protagonista del suo film.

Per quanto riguarda questo film in arrivo l’anno prossimo in Giappone, ricordiamo che il produttore di Studio Ghibli, Toshio Suzuki, ha dichiarato in un’intervista a marzo 2021, che l’animazione del film era a metà strada. Inoltre aveva anche aggiunto che non si aspettava che il debutto del film avrebbe subito uno slittamento di ben tre anni. Suzuki aveva dichiarato in un’intervista risalente a dicembre 2020 che il film durerà 125 minuti.

Questo significa che Miyazaki tornerà con un film diretto da lui stesso, dopo esattamente dieci anni dal suo ultimo lungometraggio animato. L’ultimo lavoro firmato Hayao Miyazaki risale al 2013 e stiamo parlando di Si alza il Vento.

How Do You Live ruota attorno alle vicende del quindicenne Copper, che ha recentemente subito la perdita di suo padre. Durante la sua crescita osserva la sua città natale di Tokyo, osserva le migliaia di persone e inizia a riflettere sulle grandi domande della vita.

Il romanzo di Yoshino oscilla tra la storia di Copper e le voci del diario di suo zio, in cui dà consigli e aiuta Copper ad apprendere verità fondamentali su come funziona il mondo. Nel corso di un anno della sua vita, Copper, intraprende un viaggio di illuminazione filosofica e utilizza le sue scoperte sui cieli, la terra e la natura umana per determinare il modo migliore di vivere.