Attack on Titan vedrà la sua conclusione nell’autunno del 2023, con l’uscita della seconda parte dell’anime ormai cult targato MAPPA. Come spesso sta accadendo i produttori, registi e compositori stanno aggiornando il pubblico passo dopo passo per quanto riguarda i lavori dell’ultima parte, così come leggiamo anche su CB.

La prima parte del finale uscita a marzo è stata davvero straziante e come accennato ha posto le basi per il violento finale, che vede ancora una volta La Marcia dei Colossali fare a pezzi tutti, distruggendo passo dopo passo ogni forma di vita esistente sulla Terra. La conclusione adatterà quindi il finale mostrato nel manga da Isayama.

Il direttore del suono Masafumi Mima ha condiviso ancora una volta aggiornamenti sulla produzione sul suo profilo Twitter, così come sta accadendo ultimamente. Il post conferma il lavoro sul doppiaggio in maniera attiva, dove al momento è stato completato già il 65% del lavoro.

Ci siamo quasi per quanto riguarda il lavoro vocale, anche se mancano ancora alcuni mesi alla messa in scena di uno dei finali più discussi degli ultimi anni. Nel corso degli anni chi ha seguito solo l’anime ed è riuscito a evitare spoiler sulla parte conclusiva, sarà sicuramente turbato dalle sequenze finali e inizialmente potrebbe rimanere interdetto sul medesimo.

Attack on Titan: il regista rivela aggiornamenti sulla parte finale dell’anime

Negli anni chi ha letto il manga ha sempre avuto da ridire sugli ultimi capitoli, vista la loro natura “aperta” in un certo senso, e anche molto crudele se ci pensiamo, anche se alla fine è da sempre stata la poetica del mondo di Isayama. Da questo finale il pubblico ha sempre sperato l’annuncio di spin-off dedicati, così da avere un quadro completo del tutto.

Su Crunchyroll è disponibile la prima parte mentre la seconda e ultima parte del finale arriverà nei mesi autunnali, probabilmente verso ottobre 2023.

