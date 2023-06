Naoki Urusawa aveva considerato il ritiro prima di iniziare Pluto

Naoki Urusawa è uno dei mangaka più famosi e amati da tutti gli appassionati e ci sono diverse sue opere che l’hanno permesso di farsi conoscere in tutto il mondo e non solo in Giappone. La sua carriera professionale inizia in seguito alla vittoria del concorso Shogakukan “New Comic Artist” nel 1982. Successivamente fa il suo debutto professionale con il manga Beta!! nel 1983.

Ma con il presente articolo vogliamo riportare un aneddoto interessante legato a Naori Urusawa. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider MangaMoguraRE, che si sofferma su un estratto di una recente intervista. In questa occasione, il mangaka ha confessato che prima di iniziare a lavorare a Pluto, aveva considerato il ritiro a causa dell’infortunio alla spalla che aveva rimediato quando stava scrivendo 20th Century Boys. Tuttavia tornò sui suoi passi per via di Astro Boy, che è un manga molto speciale per Urusawa.

Infatti non voleva per nessuna ragione che finisse nelle mani di qualcun altro. Come abbiamo già anticipato riportando l’aneddoto di Urusawa, uno dei manga più famosi da lui realizzati è proprio Pluto. Questo manga seinen è considerato infatti come un manga ambientato nell’universo tezukiano di Astro Boy.

Più precisamente questo manga rinarra a modo suo l’episodio intitolato Il più grande robot del mondo ed è rinominato con il nome dell’antagonista principale dell’opera. La reinterpretazione della storia da parte Naoki Urasawa è quella di un Thriller fantascientifico ricco di suspense. Il protagonista è Gesicht, un robot detective dell’Europol che cerca di risolvere una serie di omicidi di robot e umani.

Il legame di Pluto con Osamu Tezuka è molto solido, infatti basti pensare che si è aggiudicato diversi premi, incluso il IX Premio culturale Osamu Tezuka. Ha riscosso tantissimo successo al punto da aver venduto oltre 8.5 milioni di copie. Pluto arriva in Italia è arrivato grazie alla casa editrice Panini Comics, che l’ha pubblicato da maggio 2009 a luglio 2010. Takashi Nagasaki viene accreditato come coautore. Makoto Tezuka, il figlio di Osamu Tezuka, ha supervisionato la serie e la Tezuka Productions ha cooperato nella sua creazione.