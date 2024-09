Bleach TYBW: la terza parte potrebbe rivisitare personaggi inaspettati

Bleach: La Guerra dei Mille Anni sta finalmente tornando con la terza parte dell’anime che debutterà questo autunno. E gli episodi finali riporteranno in scena alcuni personaggi amati dai fan prima che finisca tutto. Bleach ha ufficialmente dato il via alla stagione finale dell’anime del manga di Tite Kubo un paio di anni fa, e i fan hanno visto l’inizio di molte attese battaglie finali tra i mietitori di anime e gli Sternritter sul piccolo schermo.

Bleach: Thousand-Year Blood War ha già condiviso le sue prime due parti di episodi negli ultimi anni, e i fan hanno notato come il creatore originale Tite Kubo abbia contribuito con il nuovo adattamento. Non solo l’anime ha dato vita a questo arco finale in un modo nuovo e divertente, ma ha anche incorporato nuovi materiali per dare più corpo ad alcuni degli eventi della serie. Sarà così anche per le ultime due parti previste per il nuovo anime, come rivelato in una recente intervista con lo stesso creatore Kubo.

Bleach: Thousand-Year Blood War Parte 3 – The Conflict debutterà questo ottobre e darà finalmente il via alla serie finale di battaglie tra Ichigo Kurosaki e Yhwach, con combattimenti più intensi di quelli che abbiamo visto finora nell’anime. Ma mentre ci sono ancora molti grandi momenti da vedere dal manga prendere vita, il beneficio della retrospettiva concesso dall’adattamento del suo materiale tutti questi anni dopo significa che il team dietro l’anime riesce a capire cosa ha funzionato meglio e cosa potrebbe funzionare meglio.

Lo stesso Kubo ha parlato di questo in un’intervista speciale per Klub Outside prima della première della Parte 3. Il mangaka ha osservato che ci saranno personaggi secondari che riceveranno più attenzione rispetto al manga. Spiegando che è una ricompensa per i fan che sono rimasti con Bleach (e hanno chiesto un adattamento anime ufficiale per l’arco finale per oltre un decennio prima di ottenerlo) per così tanto tempo, “Bleach ha un cast enorme di personaggi e volevo assicurarmi che molti di loro avessero i loro momenti in questo arco finale. È il mio modo di dire grazie ai fan che sono stati con noi per così tanto tempo”.

Mentre Kubo si mostra timido su cosa questi personaggi secondari potrebbero potenzialmente fare nel nuovo anime con i loro ruoli estesi, è chiaro che è qualcosa che i fan saranno in grado di aspettarsi di vedere in entrambe le parti finali dell’anime. Con ciò che è stato visto finora dei combattimenti e dell’espansione di alcuni combattimenti, Kubo vuole dare ai personaggi speciali grandi momenti per brillare dove prima non aveva davvero avuto la possibilità. E ancora una volta, è il vantaggio di adattare tutto questo con anni di idee e (potenzialmente rimpianti) per come è andata a finire.

Fonte – Comicbook