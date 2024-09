Bleach TYBW: Tite Kubo annuncia contenuti inediti nella terza parte

Bleach: La Guerra dei Mille Anni è diventato uno dei più amati e seguiti adattamenti anime pubblicati di recente. L’ultimo combattimento della Soul Society contro gli Sternritter ha visto l’aldilà lacerato, con alcune gravi vittime da entrambe le fazioni. Fortunatamente, Studio Pierrot ha collaborato con il mangaka della serie shonen, Tite Kubo per portare la Guerra dei Mille Anni sul piccolo schermo. E il mangaka non si accontenta di riportare semplicemente ciò che ha disegnato nel manga in modo fedele. Come visto nelle prime due parti dell’anime di Bleach, l’anime ha introdotto delle aggiunte originali in termini di scene e Kubo sta ancora una volta anticipando al pubblico che ci saranno alcune grandi scene inedite visibili nella terza parte dell’anime.

Tite Kubo ha disegnato l’arco della Guerra dei Mille Anni nel manga diversi anni fa, sancendo la conclusione del manga shonen nel 2018. Ma ciò non ha impedito al mangaka di tornare alla Soul Society. Pochi anni dopo la lotta finale contro Yhwach, Kubo aveva realizzato uno speciale one-shot intitolato Bleach: No Breathes From Hell.

Nelle prime due parti del ritorno dell’anime di Bleach, Kubo ha lavorato con Studio Pierrot sia per riportare le scene del manga originale sul piccolo schermo sia per aggiungere nuovo materiale. Un esempio importante riguarda i luogotenenti di Yhwach che affrontano la Guardia Reale della Soul Society. Nel manga infatti, questa battaglia si è svolta quasi interamente fuori campo, ma nell’anime i fan hanno assistito in esclusiva a un combattimento all’ultimo sangue.

In una nuova intervista con Tite Kubo, prima dell’uscita della terza parte di Bleach, ha accennato a nuovi contenuti in arrivo per l’adattamento anime dicendo “Penso che le relazioni tra i personaggi saranno qualcosa che varrà la pena seguire in questo arco narrativo. C’è molta profondità in loro, specialmente quando affrontano le sfide della Guerra. Questo è qualcosa che volevo davvero esplorare. Volevo dare ai personaggi più complessità“.

Ricordiamo che con la fine della parte 2 dell’anime sul piccolo schermo, Yhwach si è impossessato del potere che aveva dato ai suoi seguaci. I Wandenreich nel loro insieme potrebbero essere svantaggiati, ma il loro leader è salito a un nuovo livello di potere che potrebbe renderlo capace di abbattere anche il Soul King. Se Yhwach dovesse riuscire nel suo obiettivo, allora nessun membro della Soul Society, Ichigo incluso, avrà la forza di sconfiggerlo.

Fonte – Comicbook