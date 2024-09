Bleach: Kubo parla degli aspetti difficili nel lavorare su Weekly Shonen Jump

Questo autunno, la Soul Society è pronta ad affrontare di nuovo lo Sternritter, con Bleach: la Guerra dei Mille Anni – Parte 3 che tornerà sul piccolo schermo. In arrivo specificamente questo ottobre, Studio Pierrot si affida ancora una volta ai consigli e al contributo del mangaka Tite Kubo per l’adattamento anime. Come hanno potuto vedere i fan della serie nelle parti precedenti de La Guerra dei Mille Anni, Kubo era più che disposto a forgiare nuove scene e battaglie che non facevano parte del materiale. In una nuova intervista, il mangaka parla dei suoi primi giorni a Weekly Shonen Jump e di quello che si è rivelato l’obiettivo più difficile nella creazione della storia di Ichigo Kurosaki.

Nella recente intervista, Kubo ha commentato il rigoroso programma richiesto per lavorare a un manga pubblicato sulle pagine di Weekly Shonen Jump. “La parte più impegnativa è stata sicuramente il programma durante il primo incontro di serializzazione. Quando si decide di serializzare, c’è questo incontro chiamato incontro di serializzazione. Ho dovuto inviare il mio lavoro dalla casa della mia famiglia a Hiroshima. Quindi, l’ho inviato e, una volta che l’hanno esaminato, ho ricevuto la conferma di accettazione. Ma non ero ancora completamente pronto. Il lavoro non era completo e non avevo impostato Bleach correttamente in quel momento“.

Kubo ha poi ricordato una precedente conversazione con il caporedattore di Shonen Jump e come realizzare manga possa essere un’attività dura: “Ricordo di aver scritto qualcosa per l’incontro di serializzazione e all’allora caporedattore non è piaciuto. Ha detto: “Questo non va bene. Portatelo dentro!” Ripensandoci ora, è incredibile che l’editor si sia preso il tempo di chiamare un novellino come me. Ma quando mi hanno chiamato mi ha detto che non era abbastanza buono. Voleva che creassi un’opera che rappresentasse Jump. Sono stato sgridato e questo mi ha offeso al punto da non scrivere per un po. Ero ancora giovane e inesperto, e ci ho messo circa un anno per rimettermi all’opera. In quel periodo, il mio editor ha detto che la riunione di serializzazione richiedeva tre episodi. Dovevo scrivere i primi tre episodi e presentarli, ma mi ha detto di mostrargliene solo uno per fargli sapere che stavo ancora lavorando.”

