Bleach TWBL: l’anime rivela il nuovo potere di Ichigo Kurosaki

Bleach: La Guerra dei MIlle Anni è tornato quest’estate sul piccolo schermo con la seconda parte dell’adattamento anime. E questo vuol dire che si sta preparando per la prossima fase di scontri tra i mietitori di anime e gli Sternritter. Ma con il presente articolo vogliamo riportare che la scena post-credits del nuovo episodio dell’anime ha rivelato un nuovo potere Ichigo Kurosaki.

La seconda parte dell’adattamento anime di Bleach, intitolato “La Separazione” ha mostrato come ognuno degli Sternritter sia molto più forte di quello che si poteva immaginare. Il loro vero livello di potere era nascosto e trattenuto per via degli ordini ricevuti da Yhwach. Tuttavia nonostante questo, Ichigo e pochi altri si sono allenati con i membri della Squadra Zero nella regione del Soul King.

La prima parte di Bleach si è conclusa con Ichigo che ha sbloccato una nuova Zanpakuto. Così, iniziato una nuova serie di allenamenti con i membri della Squadra Zero. E la scena post-credits dell’episodio 17 ha anticipato a tutti i fan un nuovo livello di potere raggiunto da Ichigo, ancora maggiore del previsto. La gestione di quest’ultimo non è facile, in quanto il corpo del protagonista sta accogliendo così tanto potere che potrebbe avere difficoltà a gestire. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider xDonutW. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Nella scena sopra condivisa dell’episodio 17 di Bleach: la Guerra dei Mille Anni, si vede Ichigo camminare lungo una passerella pregna di pressione spirituale. Ed è anticipato che il protagonista stesse formando una connessione minacciosa con il Re delle Anime, quando ha iniziato a vedere scorci del passato, del presente e del potenziale futuro. Ma la nuova scena post-credits fornisce più contesto. Di fatto questa rivela che il suo corpo si sta in realtà riempiendo direttamente con il potere del Re delle Anime.

Ichibe Hyosube della Squadra Zero spiega che il peso che Ichigo sente sulla passerella è il peso di tutto ciò che sta cercando di proteggere. Il potere del Re sta ora scorrendo nel suo corpo e bisogna capire se Ichigo sia un contenitore. Ichibe mostra preoccupazione sul fatto che il corpo di Ichigo possa sopportare o meno quello che sta assorbendo. Al momento resta da vedere fino a dove condurrà questo addestramento.

Fonte – Comicbook