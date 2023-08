Quali sono gli scontri più importanti negli anime 2023? Si tratta di una domanda insidiosa che però può essere preceduta da un’altra. Ossia come sarebbe una serie anime senza i suoi combattimenti? Al giorno d’oggi ci sono tantissimi tipi di anime, che spaziano per diversi generi. Tra questi ci sono adattamenti di storie che si basano su elementi horror, dramma, commedia e molto altro. Tuttavia è difficile negare che gli “anime di battaglia” non siano sempre in cima alla lista. Il 2023 è ancora in corso ma i fan hanno potuto vedere diversi momenti emozionanti legati ad alcuni scontri così importanti da primeggiare su quelli di altre serie. E per rispondere a quali sono gli scontri più importanti negli anime 2023, è inevitabile tirare in ballo dei titoli famosissimi e seguiti.

E quindi è facile che la risposta conduca a serie shonen che si sono concentrate su momenti sconvolgenti. Parliamo ad esempio della saga di Wano di One Piece o dell’arco dell’Inventario Nascosto/Morte Prematura di Jujutsu Kaisen. C’è da dire che anche l’aspetto grafico è migliorato a vista d’occhio. Sono molte le serie shonen che hanno beneficiato dei crescenti aspetti tecnici dell’animazione. E dato che la tecnologia ha aiutato a migliorare sensibilmente il mondo degli anime, le battaglie in molti adattamenti anime ne hanno tratto beneficio.

Infatti tra gli scontri più importanti negli anime 2023 menzioniamo quello tra Zoro e King in One Piece. Mentre la lotta tra Kaido e Rufy infuria, la battaglia che ha scosso l’intero fandom è quella tra Roronoa Zoro e King. Toei Animation ha realizzato un lavoro da incorniciare. Effetti di luce e di dinamismo pazzeschi hanno portato l’anime di One Piece a livelli inediti. E sicuramente questa lista sarà aggiornata con lo scontro tra Rufy in modalità Gear Fifth e Kaido.

Altro scontro da menzionare è quello di Hange contro la marcia dei colossali ne L’Attacco dei Giganti. Di fatto se c’è un personaggio quest’anno è caduto, facendolo con stile e commuovendo tutti, è sicuramente Hange. Da vera eroina, ha permesso ai suoi alleati di guadagnare tempoc fiondandosi in una missione suicida contro i Giganti evocati e controllati da Eren. Altri scontri che meritano menzione sono Thorfinn Vs. Snake nella seconda stagione di Vinland Saga e quello di Nezuko contro Hantengu.

Fonte – Comicbook