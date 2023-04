Toei Animation annuncia un nuovo progetto anime: Girls Band Cry

Toei Animation è uno degli studi di animazione giapponesi più famosi in tutto il mondo e con il presente articolo vogliamo riportare che un nuovo progetto anime è in lavorazione. Si intitola Girls Band Cry e sarà un progetto anime originale. Al momento non ci sono molte altre informazioni che possiamo riportare ma, Toei Animation ha annunciato questo nuovo progetto con un primo poster che riportiamo di seguito.

Come si può vedere il soggetto è una ragazza con una chitarra elettrica e questo aiuta a comprendere che l’anime sarà incentrato silla musica, come già suggerisce il titolo. Su questo poster vi è uno slogan che recita: “Butta fuori la tua rabbia, gioia, tristezza – butta fuori tutto“.

Il nuovo progetto pubblicherà un video musicale animato e saranno condivisi maggiori dettagli il 29 maggio. Quindi continuate a seguirci per ricevere ulteriori novità su questo nuovo progetto firmato Toei.

Probabilmente la maggior parte dei fan di anime e manga hanno scoperto Toei attraverso Dragon Ball. Ma lo studio di animazione giapponese ha realizzato gli adattamenti anime di numerosi altri mangaka altrettanto famosi e importanti. Ricordiamo infatti, oltre ad Akira Toriyama, Go Nagai, Eiichiro Oda, Shotaro Ishinomori, Mitsutoshi Shimabukuro, Takehiko Inoue, Mitsuteru Yokoyama e così via.

Toei Animation nell’ultimo periodo sembra essere coinvolto in diversi progetti. Infatti prima dell’annuncio di Girls Band Cry, abbiamo riportato che lo studio di animazione giapponese ha confermato l’adattamento anime del webtoon, intitolato Gosu di Moon Jung-Hoo. Più precisamente si tratterà di una collaborazione con Studio N (Naver Webtoons). Infatti le due società hanno confermato che l’adattamento di Gosu è in lavorazione.

Toei ha rilasciato recentemente una trasmissione speciale relativa ai suoi piani futuri per i prossimi dieci anni. E, alla luce di queste novità che abbiamo riportato, i fan possono aspettarsi di vedere da questa prossima era nuovi progetti a livello internazionale. Lo studio di animazione vuole espandersi fino ad arrivare a coinvolgere una nuova generazione di pubblico in crescita a livello internazionale. Sicuramente è una strategia fondamentale per l’azienda dato che il pubblico internazionale rappresenta una quantità crescente di vendite per i suoi progetti.

Fonte – Anime News Network