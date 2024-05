Kaiju No. 8: nuovo trailer dell’Arco dell’operazione di Neutralizzazione di Sagamihara

Kaiju No. 8 ha finalmente fatto il suo attesissimo debutto sul piccolo schermo con la prima stagione dell’anime. E adesso si trova a metà percorso degli episodi previsti. Infatti l’adattamento anime prevede di pubblicare dodici episodi in totale. Il protagonista Kafka ha ricevuto nuovi superpoteri dopo l’inaspettato incontro con un kaiju. E adesso sta tentando di vivere la sua nuova vita con risultati contrastanti. Ora che il protagonista principale è riuscito a entrare nella Forza di Difesa, è iniziato un nuovo arco narrativo che metterà alla prova le sue abilità.

Infatti l’anime di Kaiju No. 8 ha pubblicato un nuovo trailer vhe anticipa gli eventi dell’arco dell’operazione di Neutralizzazione di Sagamihara, che si apre con il sesto episodio. Production I.G. descrive il recente episodio con una sinossi che riportiamo di seguito:

“È giunto il momento della prima missione di Kafka, ed egli è testimone del vero potere delle Forze di Difesa quando un Kaiju colpisce una città vicina“. Ricordiamo che poiché il manga ha pubblicato oltre cento capitoli, dovrebbe esserci molto materiale da adattare per l’anime nel caso in cui dovesse proseguire con nuove stagioni in futuro.

Lo studio di animazione Production I.G. ha avuto un anno straordinario non solo grazie alle battaglie di Kafka in Kaiju n. 8, ma anche per via di altri progetti degni di nota. All’inizio di quest’anno, I.G. ha rilasciato infatti il primo dei due film finali di Haikyu, Haikyu: The Dumpster Battle, che ha incassato decine di milioni di dollari al botteghino giapponese. Entro la fine dell’anno, lo studio di produzione rilascerà il primo anime della serie Terminator, Terminator Zero, che produrrà una storia completamente nuova incentrata sulla lotta contro Skynet.

Gli eventi di Kaiju No. 8 ruotano attorno al trentaduenne Kafka Hibino, che fa parte di una squadra speciale addetta allo smantellamento dei resti dei Kaiju, uccisi dalle forze di difesa. Kafka è amico d’infanzia di Mina Ashiro. I due, tempo addietro, si promisero di entrare nel corpo delle forze di difesa e proteggere il Giappone dai Kaiju. Hibino non riuscì a superare l’esame di ammissione, abbandonando i suoi sogni. Mina, mantenendo la promessa, divenne invece il capitano della III divisione del corpo delle forze di difesa.

