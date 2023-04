Chainsaw Man: svelato il vero scopo di vita di Denji

Chainsaw Man prosegue il suo percorso con la seconda parte del manga che, al momento, vede Denji un po’ lontano dai riflettori. Tuttavia questo non ha impedito al diavolo motosega di svolgere un ruolo importante negli ultimi sviluppi.

Le vicende del manga di Fujimoto sono incentrate sul Diavolo Guerra, ossia Asa Mikata, coinvolto in una lotta contro il temibile e raccapricciante potere del Diavolo Caduta. Nel capitolo 127 di Chainsaw Man, Denji si rende protagonista di un discorso che va a chiarire ancora una volta il suo vero scopo di vita.

LEGGI ANCHE:



I 7 adattamenti animati che superano il manga

Come si può immaginare da uno come Denji, il diavolo motosega arriva giusto in tempo per dare il via ad una delle discussioni più bizzarre e forse più esilaranti che si sia mai vista in una serie shonen.

Prima di proseguire ci teniamo a precisare che il presente articolo conterrà alcune anticipazioni del capitolo 127. Dunque per chi non ha ancora letto questo o i precedenti capitoli, l’ideale sarebbe non proseguire con la lettura.

Il Diavolo Caduta è sicuramente uno dei diavoli più grotteschi che Tatsuki Fujimoto abbia mai introdotto nella storia del manga. Questo infatti, sfrutta la capacità di far rivivere alle sue vittime alcuni dei loro peggiori ricordi per indurle a suicidarsi. Asa stessa cade vittima della paura primordiale.

Cade, appunto, nei suoi orribili ricordi dopo la morte di sua madre portandola a non desiderare altro che togliersi la vita. Ma qui entra in scena Denji, che interviene per aiutarla a trovare ciò che è più importante nella vita.

Chiaramente, Denji non è esattamente la persona più brava a dare consigli, ma a modo suo riesce ad essere efficace.

Il Diavolo motosega analizza in modo esilarante ciò che attualmente lo sta facendo andare avanti in questa vita. Confessa che, in fin dei conti, la vita non è poi così male. Ma giorno dopo giorno, tutto ciò che si riesce a ricordare sono le cose brutte e il disastro che continuano ad accumularsi.

Ma Denji esclama di avere qualcosa per cui vivere. Il suo obiettivo rimane fondamentale quello di sempre ed è poco profondo o maturo, totalmente opposto ai tipici personaggi Shonen. Denji vuole semplicemente vivere la sua prima volta con una ragazza ed è disposto a subire ogni cosa pur di riuscirci.

Questo discorso chiaramente non entusiasma Asa. Denji è sempre alla ricerca di un partner romantico ma molto è cambiato con Makima, Power e potenziali interessi amorosi.

Fonte – Comicbook