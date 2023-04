Chainsaw Man: Fujimoto racconta un particolare aneddoto della sua vita

Tatsuki Fujimoto è probabilmente uno dei migliori mangaka di sempre che si è affermato con Chainsaw Man in tutto il mondo. Tuttavia ha dato prova del suo talento anche attraverso altri lavori come il One-Shot Goodbye Eri.

Il magaka, nel corso degli anni è diventato il pupillo della critica, grazie ai suoi audaci one-shot e ad altri manga come Fire Punch. Con il presente articolo vogliamo però raccontare un curioso e assurdo aneddoto della vita di Fujimoto. Infatti il mangaka confessa che un giorno mangiò il suo pesce domestico morto.

È tutto vero. Tatsuki Fujimoto ha ammesso di aver mangiato il suo pesce morto, tramite una nuova nota scritta da lui stesso. L’intera faccenda è accaduta quando aveva circa 20 anni e in questi anni il pesce che condivideva con la sua ragazza era morto in modo piuttosto inaspettato.

“Anche se eravamo poveri, avevamo un pesce del riso giapponese come animale domestico” dice il magaka. Un’estate l’aveva trovato morto ed era andato a gettarlo nella spazzatura, ma la sua ragazza gli disse che voleva che lo seppellisse.

Quindi Fujimoto cercò di seppellire il pesce in un parco locale ma senza riuscire a rompere il terreno asciutto. Decise quindi di lasciare semplicemente il pesce sopra un po’ di terra, ma le cose presero una svolta pochi minuti dopo.

“Mentre lo guardavo per un po’, le formiche trovarono il corpo e iniziarono a cercare di portarlo via. Non sono sicuro di cosa mi sia preso, ma in quel momento, l’amore per quel pesce domestico è sgorgato dentro di me per la prima volta” confessa il magaka di Chainsaw Man. Così, in balia di questi sentimenti, aveva allontanano tutte le formiche per poi mangiare il pesce.

Ovviamente Fujimoto non ha raccontato la verità alla sua ragazza. Confessa anche che il ricordo di aver mentito alla sua ragazza è molto più forte del senso di colpa di aver mangiato il loro pesce domestico.

L’aneddoto è del tutto strano eppure in qualche modo affascinante che definisce la personalità di Fujimoto. Questa strana piccola nota racchiude perfettamente ciò che rende la scrittura di Fujimoto così geniale.

Fonte – Comicbook