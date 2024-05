One Piece 1115: un cliffhanger anticipa una futura minaccia atomica

Dr. Vegapunk è stato uno dei protagonisti chiave nella saga finale di One Piece finora. Con l’arrivo dei Pirati di Cappello di Paglia sull’Isola del Futuro, lo scienziato ha rivelato alcuni segreti fondamentali riguardanti la Grand Line. Sebbene l’ex dipendente del Governo Mondiale abbia svelato al mondo la teoria della “Grande Inondazione”, che preannuncia la rovina della Grand Line, c’è un’altra teoria che sta facendo pensare i fan dei Cappello di Paglia che Luffy e compagnia potrebbero affrontare un problema atomico.

Attenzione: Spoiler dal Capitolo 1114 di One Piece

Se non hai ancora letto l’ultimo capitolo del manga di One Piece, il Capitolo 1114, ti avvertiamo che stiamo per entrare in territorio di spoiler. La “Grande Inondazione” si riferisce all’idea che la Grand Line stia affondando sotto il mare, un fatto confermato da Vegapunk prima della sua morte per mano dei Cinque Astri di Saggezza.

Mentre vegapunk ha condotto esperimenti estensivi sui Frutti del Diavolo, è stato anche responsabile di numerosi aspetti del dominio del Governo Mondiale. Introdotta per la prima volta nel capitolo 1060 di One Piece, la “Fiamma Madre” è una delle creazioni più grandi di Vegapunk: una fonte di energia che potrebbe rivelarsi problematica per Luffy e la sua ciurma.

La Fiamma Madre è Atomica?

Secondo una nuova teoria, la Fiamma Madre di Vegapunk potrebbe essere di natura atomica. Nella centrale elettrica che alimenta l’Isola del Futuro, il simbolo “A&Mu” è visibile, il che potrebbe essere un modo per dire “atomo” in Giappone. Se le armi e gli oggetti atomici verranno introdotti nella saga finale di One Piece, le sfide per i Cappello di Paglia saranno come niente di ciò che hanno mai affrontato prima.

La Saga Continua

Anche se questa potrebbe essere la saga finale per i Cappello di Paglia, ciò non significa che One Piece stia per finire. Come i fan dei Pirati di Cappello di Paglia hanno visto in passato, le trame possono continuare per diversi anni, il che significa che potremmo avere ancora anni di storie prima che Luffy riesca a diventare il Re dei Pirati.

