Toei Animation conferma l’adattamento anime del webtoon Gosu

Lo studio di animazione Toei Animation ha confermato l’adattamento anime del webtoon, intitolato Gosu. Quindi un altro fumetto digitale originario della Corea del Sud sta per arrivare sul piccolo schermo. Ormai possiamo dire che le opere sul web continuano a ricevere un forte consenso dal pubblico.

Con il presente articolo possiamo confermare che Gosu di Moon Jung-Hoo si sta preparando a fare il suo debutto sul piccolo schermo con un adattamento anime. L’aggiornamento arriva da Toei Animation e Studio N (Naver Webtoons), in quanto le due società hanno addiruttura confermato che l’adattamento di Gosu è in lavorazione. Finora si sa poco della produzione, ma sarà un progetto congiunto giapponese-sudcoreano.

Naturalmente, questo di Gosu non sarà il primo adattamento di un Webtoon. Innumerevoli drama coreani come Cheese in the Trap e True Beauty sono stati adattati da webtoons. Ci sono anche molti progetti anime che adattano le vicende di diversi manhwa. Di recente, infatti, Netflix ha pubblicato Lookism riscuotendo un grande successo e Crunchyroll ha trasmesso in streaming successi come The God of High School. Per di più, di recente abbiamo riportato che presto arriverà il nuovo adattamento di Solo Leveling, al quale si unirà Gosu. Solo Leveling è tra i webtoon di maggior successo in Corea del Sud e l’anime sarà prodotto da Crunchyroll e realizzato da A-1 Pictures. Il suo debutto è previsto per l’inizio del 2024 e le aspettative dei fan sono molto alte.

Al momento, non ci sono dettagli sulla finestra di rilascio per Gosu, ma continuate a seguirci per restare aggiornati. Gosu è un webtoon autorizzato da Ryu Ki-Woon e illustrato da Moon Jung-Hoo, serializzato per la prima volta all’inizio del 2015 prima di essere completato nel 2021. Le vicende di questo webtoon ruotano attorno al giovane Gang Yong che è determinato a vendicare la morte del suo maestro, un ex marzialista di altissimo livello, tradito dai suoi stessi uomini. Yong così parte per dare la caccia ai traditori, ma quando arriva in città, scopre che questi sono già morti.

Fonte – Comicbook