Naruto: la storia originale su Boruto potrebbe chiarire un buco di trama della serie?

Boruto: Naruto Next Generations è il sequel del famoso e amato manga, Naruto, ideato da Masashi Kishimoto e presenta ancora alcuni dettagli che l’anime deve chiarire. Abbiamo affrontato alcune di queste cose negli ultimi anni grazie a Boruto, e c’è molto altro da fare per il sequel. Il manga supervisionato da Kishimoto e disegnato da Mikio Ikemoto viene pubblicato mensilmente con nuovi capitoli ma un nuovo arco originale è in arrivo con il nuovo videogioco della serie Storm. Infatti di recente abbiamo riportato le novità di Storm Generations, che offrirà ai fan una storia originale basata su Boruto. Questa potrebbe essere una seria opportunità per fare chiarezza su un buco di trama della serie.

Ma di quale buco di trama stiamo parlando? Tutto sembra ruotare attorno al clan Uchiha. Tornando a Naruto Shippuden, una scena ha sorpreso i fan mostrando un altro Uchiha nel Villaggio dopo il famoso massacro del clan.

Dopotutto, i fan di Boruto hanno appreso che il nuovo videogioco in arrivo metterà Boruto di fronte a un nemico familiare. Abbiamo riportato le prime anticipazioni che mostrano Boruto affrontare il kunai impugnato da questo nemico e successivamente un Susanoo rosso. Questi ha portato i fan a credere che un nuovo Uchiha sta per debuttare.

Dopotutto, gli Uchiha tendono a presentare diverse manifestazioni di Susanoo, e questa variante è nuova. Alcuni fan si chiedono se il personaggio misterioso sia il ninja che appare nella scena di Naruto Shippuden in cui Sasuke viene mostrato a scuola con un altro ninja del suo clan, dopo il massacro.

Altri fan hanno invece spiegazioni diverse. Potrebbe trattarsi più semplicemente di un universo alternativo con più Uchiha. L’altra possibilità potrebbe essere Sarada. Per ora, i fan dovranno aspettare per scoprire cosa accadrà, ma questa aggiornamento sul gioco ha portato l’attenzione di tutti sul clan Uchiha.

Questa storia originale debutterà in Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm Connections entro la fine dell’anno. Per quanto riguarda il franchise stesso, abbiamo riportato il vincitore del progetto NARUTOP99. Kishimoto infatti realizzerà uno speciale one-shot su Minato Namikaze.

L’anime di Boruto invece sta per concludersi, in quanto il materiale del manga da adattare man mano diminuiva. La prima parte si è conclusa e i fan aspettano novità sulla seconda.

Fonte – Comicbook