Naruto: svelato il personaggio più votato per il progetto NARUTOP99

Ci siamo! Dopo mesi di attesa possiamo finalmente rivelare il nome del personaggio di Naruto più votato dai fan per il progetto NARUTOP99.

Annunciato durante il Jump Festa, questo progetto ha l’obiettivo di celebrare i 20 della serie animata di Naruto. Infatti per tutto il mese di gennaio, tutti i fan potevano votare tutti i giorni uno dei 99 personaggi disponibili. Quello che avrebbe ricevuto il maggiore numero di voti, sarebbe stato il protagonista del one-shot speciale disegnato direttamente da Masashi Kishimoto.

Con il presente articolo abbiamo finalmente modo di poter rivelare il personaggio vincitore di questo progetto NARUTOP99. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter ufficiale di Naruto. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Come si può vedere dal contenuto, con ben 792,257 voti, il vincitore di questo progetto è Minato Namikaze, il quarto Hokage e padre di Naruto. Tutti gli appassionati sono entusiasti di questo risultato. Dunque il protagonista del one-shot sarà Minato.

Di seguito riportiamo un elenco della top ten dei risultati finali:

Minato Namikaze Itachi Uchiha Sakura Haruno Shisui Uchiha Kakashi Hatake Naruto Uzumaki Sakumo Hatake Sasuke Uchiha Madara Uchiha Hinata Yuga

Masashi Kishimoto ha anche rilasciato un messaggio subito dopo i risultati finali dove ringraziava tutti i fan che hanno partecipato al sondaggio. Confessa di essere rimasto molto sorpreso nel vedere Minato al primo posto e soprattutto il fatto che Sakura sia arrivata al terzo posto con tanti voti lo rende molto fiero come scrittore. Quello che va riportato però, riguarda il personaggio che Kishimoto avrebbe voluto disegnare e che quindi sarebbe dovuto arrivare il primo posto. Tutto si trova nel suo messaggio rivolto ai fan che riportiamo di seguito.

Masahi Kishimoto new illustration featuring the top 20 ranked characters from the Naruto Top99 character Vote! Kishimoto has also written a new message for the fans. #naruto pic.twitter.com/Zn58dRt5Cw — Abdul Zoldyck (@Abdul_S17) April 13, 2023

Masashi Kishimoto avrebbe voluto vedere al primo posto Kurama! Infatti faceva il tifo per la Volpe a Nove Code. L’annuncio del risultato finale arriva con un’illustrazione speciale realizzata dal mangaka in persona. In origine avrebbe dovuto realizzare un poster con i primi 20 personaggi. Tuttavia, poiché Kishimoto è molto legato a Kurama, ha fatto di tutto per includerlo. Kurama si è posizionato al ventiduesimo posto e per poterlo disegnare ha dovuto anche considerare Gai, arrivato ventunesimo.

Nel messaggio il mangaka ha anticipato l’argomento principale sul quale verterà il one-shot. Si tratta della famosa tecnica di Minato e molto probabilmente sapremo qualcosa di più sul rasengan. Ai fan farà sicuramente piacere sapere che il one-shot sarà composto da più pagine rispetto alla pianificazione originale di Kishimoto.