Hunter x Hunter è fermo da molti mesi ormai, e nonostante alcuni allarmi al riguardo della cancellazione della serie, Togashi e Shueisha non hanno ancora confermato nulla al riguardo, ma anzi, hanno rassicurato i fan in una prossima soluzione per quanto riguarda il proseguo delle storie di Gon e compagnia.

Recentemente il mangaka più che donare novità sulla sue serie ha deciso di consigliare uno degli ultimi lavori di uno scrittore interessante che crea delle storie molto simili a quelle di Junji Ito, il maestro dell’orrore giapponese. Tramite Comic Book possiamo leggere la notizia, condivisa su Twitter da HXH Source.

L’autore in questione è Yumeaki Hirayama, e nello specifico l’opera in questione è The Story Of What I Did to The Pelicans In The Park. Togashi si è espresso così a proposito del romanzo dell’autore in questione:

“Mi sono ritrovato in un incubo a occhi aperti. Visto che le parole stampate su carta si materializzano vivamente nella mia mente, posso dire che vivo i romanzi come fossero dei film: questo è l’effetto che ha su di me la storia di Yumeaki Hirayama.

Con tutte le situazioni surreali rappresentate è difficile non immaginarsi determinate scene; è davvero travolgente, quindi ve lo consiglio anche per questo: se non lo leggete non potete capirmi”.

Hunter x Hunter: Togashi consiglia un’opera al suo pubblico

Illustrazione e messaggio di Yoshihiro Togashi per il nuovo romanzo di Yumeaki Hirayama intitolato “Ore Ga Kōen De Perikan Ni Shita Hanashi” (La storia di ciò che ho fatto ai pellicani nel parco), edizione speciale gigante in uscita il 7 aprile in Giappone.

Yoshihiro Togashi's illustration & message for Yumeaki Hirayama's new novel titled 'Ore Ga Kōen De Perikan Ni Shita Hanashi' (The Story Of What I Did To The Pelicans In The Park) Special Giant Edition which releases on April 7th in Japanhttps://t.co/1ytnJV426q pic.twitter.com/hsLUnV26xx — Hunter❌Hunter (@HxHSource) April 5, 2023

Sebbene l’autore giapponese sia anche conosciuto anche in Italia, ovviamente in terra natia ha più successo, e oltre questo romanzo citato, tre le sue migliori opere troviamo Cursed, un film del 2004, divenuto un cult nel corso di questi 20 anni. Insomma, Togashi continua a farsi vivo, ma di Hunter x Hunter neanche l’ombra: cosa ne pensate?

Fonte Comic Book – Twitter