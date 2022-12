Naruto: il Jump Festa annuncia il progetto NARUTOP99. Ecco di cosa si tratta

Finalmente abbiamo modo di riportare cosa nascondeva il misterioso countdown legato a Naruto. Il Jump Festa è cominciato e per gli appassionati sono molte le novità da non perdersi. Riguardo il ninja biondo, quest’anno ha celebrato i vent’anni dell’anime e prima dell’evento annuale un conto alla rovescia nascondeva una sorpresa per tutti i fan. Inizialmente si teorizzava che si sarebbe trattato del remake dell’anime ma oggi possiamo smentirlo.

Il Jump Festa 2023 ha annunciato il progetto NARUTOP99. Questo altro non è che un sondaggio di popolarità per il quale tutti gli appassionati possono lasciare il loro voto a uno dei personaggi della serie. Il personaggio che riceverà più voti, sarà il protagonista principale dei un manga breve scritto e disegnato da Masashi Kishimoto stesso. Inoltre i top 20 saranno disegnati dal mangaka.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

"NARUTOP99" is a worldwide popularity poll to vote for the most popular Naruto characters. The most popular Naruto character will be featured in a new short manga drawn by Masashi Kishimoto, and the Top 20 characters will be drawn by Kishimoto.pic.twitter.com/6cMY9c7Lqm — Shonen Jump News (@WSJ_manga) December 17, 2022

Il titolo, NarutoP99, sta ad indicare il numero dei personaggi che potranno essere selezionati. Dunque su 99 personaggi solo uno sarà il più popolare e sarà disegnato da Kishimoto come protagonista di un breve manga. Coloro che vogliono partecipare al sondaggio possono votare sul sito ufficiale di Naruto. I partecipanti potranno votare una volta al giorno a partire da oggi fino al 31 gennaio 2023. Tutti i risultati saranno annunciati ad aprile dell’anno prossimo.

Può essere un’occasione per tutti i fan di non votare i personaggi più scontati. Tutti sappiamo che molti di questi hanno poi avuto un ruolo marginale. Dunque questa può decisamente essere un’occasione per dare più spazio a personaggi secondari.

Inoltre durante il Jump Festa è stato confermato l’adattamento anime dell’adattamento manga di Sasuke: Restsuden. Gli episodi si inseriranno tra quelli dell’anime di Boruto. Quindi i fan della serie potranno anche guardare sul piccolo schrmo Sasuke insieme a Sakura, nel tentativo di trovare una cura per il settimo Hokage, Naruto.

Nonostante il manga del ninja biondo si sia concluso ormai qualche tempo fa, per gli appassionati è sempre impossibile non essere entusiasti del suo ritorno. Ha segnato i cuori di milioni e milioni di fan in tutto il mando e sicuramente non vedranno l’ora di scoprire chi sarà il personaggio più votato.