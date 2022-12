Naruto lancia un misterioso countdown dopo la rivelazione di quello legato a Berserk, che alla fine ha completamente deluso i fan, dato che anche questa volta non si tratta di un reboot della trasposizione anime.

Nel corso di questo 2022 Naruto ha compiuto vent’anni e alcuni rumour accennavano ad un’anime remake già atteso dalla maggior parte del pubblico, nonostante la versione originale si mantiene ancora bene. In Italia potete vederla su Prime Video (le prime 5 stagioni) e su Crunchyroll per le restanti 29.

Questa sorta di conto alla rovescia è stato ovviamente annunciato dall’account Twitter ufficiale di Naruto nella giornata di oggi, confermando un grandissimo annuncio globale tra una settimana esatta. Così come dice il post il 17 dicembre, quindi prima di Natale assisteremo ad un evento abbastanza importante.

Anche Naruto lancia un misterioso “countdown”: che si tratti dell’anime remake?

Così come ci riporta Comic Book l’annuncio sembra molto serio e forse potrebbe riguardare veramente l’anime remake tanto atteso dal pubblico nel corso di questo 2022.

Come vedete l’immagine mostra quattro pezzi di un puzzle ancora sconosciuto, annunciando anche la globalità dell’evento in questione. A partire da sinistra vediamo Naruto e Jiraya in lontananza su uno sfondo rosso, con in basso la scritta “Japan”.

Sulla destra possiamo notare Itachi e Sasuke su uno sfondo violaceo con in basso la scritta “France”, mentre in basso sulla sinistra potete notare in primo piano Sakura e gli altri su un panorama oro che mostra la scritta “The United States”.

Infine Rock Lee e il suo maestro su un ponte con delle cascate vedere acqua innalzano la dicitura “Brazil”. Non leggiamo Italia e nonostante questo non sia un buon segno comunque possiamo ancora sperare nell’anime remake per i 20 anni.

Le quattro immagini accennano ovviamente all’annuncio globale, ma allo stesso tempo i nomi di città specifiche potrebbe allontanare la congettura del nuovo progetto anime, dato che potenzialmente il countdown potrebbe addirittura riguardare qualcosa di fisico come un evento vero e proprio o una manifestazione dedicata.

Nonostante questo, anche se si tratterò di un evento futuro, di certo non possiamo escludere la possibilità che ci siano eventuali annunci.

