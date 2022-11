Naruto: il Karma di Boruto raggiunge un nuovo livello di potere

Boruto: Naruto Next Generations è ormai prossimo a fare il suo ritorno con un nuovo arco narrativo sul piccolo schermo. Recentemente lo sceneggiatore ha rilasciato alcune novità a tal riguardo.

Per quanto riguarda il manga del sequel di Naruto, l’attuale arco ha mostrato agli appassionati diverse novità. Oggi ne riportiamo un’altra che riguarda direttamente il protagonista della serie, Boruto.

Il capitolo più recente, ha introdotto un nuovo livello di potere attraverso la fusione del Karma tra Boruto e Momoshiki.

Dopo la prima grande battaglia contro Code, il Villaggio della Foglia ha visto una serie di cambiamenti. Questo perché adesso Ada e Daemon si sono insediati nel villaggio. Invece Boruto e Kawaki devono ancora fare i conti con il fatto che i loro rispettivi marchi di Karma sono molto diverso da prima.

Quello di Boruto è diventato molto più pericoloso. Deve costantemente tenere a bada Momoshiki Otsutsuki dentro di sé.

Momoshiki ha ottenuto molto più controllo sul corpo di Boruto in seguito al suo risveglio forzato dalla morte di Boruto. Questo meccanismo ha fatto avanzare il suo marchio in modo silente all’interno del suo corpo. Adesso però è diventato anche un pericolo per la sua mente. Il che significa che Momoshiki sta guadagnando più controllo a poco a poco.

Il capitolo 75 del sequel di Naruto vede Boruto e gli con Amado, Ada e Daemon, con lo scienziato che descrive tutte le loro varie abilità spiegando anche perché stava lavorando con l’Otsutsuki inizialmente.

Durante questa conversazione, Boruto viene improvvisamente contattato da Momoshiki, che ora è nella sua mente. Momoshiki teorizza che a causa della fusione del suo DNA con la carne necessaria per far rivivere Boruto, ora i loro pensieri stanno iniziando a fondersi insieme.

Momoshiki inoltre non sa per quanto tempo le loro menti saranno collegate in questo modo, dato che entrambi hanno accesso ai pensieri l’uno dell’altro. Per di più non si spiega come mai sia ​​accaduto. Ora però potranno condividere opinioni tra loro, ma allo stesso tempo sarà molto più difficile per il figlio di Naruto impedire a Momoshiki di prendere il controllo.

