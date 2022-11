Bleach: Tite Kubo parla del suo ruolo nella realizzazione dell’anime

Bleach: La Guerra dei Mille Anni continua ad entrare sempre più nel vivo episodio dopo episodio. Spesso negli episodi animati le vicende si sono svolte in modo molto diverso rispetto al manga. Di conseguenza oggi riportiamo che Tite Kubo si è aperto su quanto sia coinvolto nella produzione di Bleach: La Guerra dei Mille Anni.

Questo nuovo adattamento animato arriva dopo dieci anni dall’ultimo episodio trasmesso. Quindi i fan di Ichigo hanno atteso a lungo per vedere lo svolgimento dell’arco finale del manga di Tite Kubo. Kubo stesso era tra quelli che attendeva con trepidazione il ritorno dell’anime.

Kubo è in una fase molto diversa come mangaka rispetto a tanti anni fa. Si scopre che è molto coinvolto praticamente in ogni fase del processo. Parlandone in una recente intervista sulla produzione della serie, Kubo offre spesso molti suggerimenti al regista e al team che lavora all’anime su come possono mostrare meglio il lavoro.

Riguardo il suo coinvolgimento nella serie Tite Kubo spiega che il primo passo è determinare il flusso complessivo e quanto materiale narrativo includere in ogni episodio. Il mangaka durante la fase di sviluppo della serie aveva avanzato allo studio di animazione le sue richieste.

Ma concede loro anche di poter tagliare scene comiche come meglio credono. In un’animazione con sonoro, se la scena comica non è il come nel lavoro originale, distruggerebbe l’atmosfera. Dopodiché lavorano a stretto contatto controllando la sceneggiatura di ogni episodio. Quindi si tratta di comunicare, in modo costante e chiaro, quale scena includere o in quale modo realizzarla.

Tite Kubo teme di essere un po’ troppo supponente delle volte, ma questo fa capire quanto tiene all’anime di Bleach.

Il mangaka quindi sta giocando un ruolo importante nella realizzazione di ogni nuovo episodio. Quindi la sua influenza sull’adattamento animato rappresenta una sorta di garanzia per tutti i fan, che non possono perdersi.

Ricordiamo che gli episodi di Bleach: La Guerra dei Mille Anni sono disponibili su Disney+ a livello internazionale.

Fonte – Comicbook