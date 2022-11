Naruto: chi è il nuovo membro del clan Otsutsuki?

Il sequel di Naruto, Boruto: Naruto Next Generations, è pronto a esplorare nuove storie che gli appassionati non hanno mai letto nelle pagine del manga.

Tuttavia le vicende del figlio di Naruto sono profondamente immerse nella tradizione degli Otsutsuki, i ninja celestiali che hanno contribuito a formare l’Organizzazione Kara.

Informiamo che in questo articolo seguiranno alcuni spoiler, dunque coloro che non vogliono scoprire in anticipo le vicende del manga, l’ideale sarebbe non proseguire oltre.

Oggi riportiamo l’introduzione di un nuovo terrificante membro del clan Otsutsuki e questo potrebbe essere il ninja più potente mai visto. Aldilà del suo potere, quest’ultimo svolge un ruolo importante nella creazione del mondo dei ninja.

Quando Amado comincia a rivelare quello che conosce sulla razza ninja aliena, spiega anche come si è alleato con Jigen prima della scomparsa dell’ex capo dell’Organizzazione Kara. L’ex capo di ricerca e sviluppo del gruppo rivela le informazioni relative a colui che potrebbe essere l’essere più potente nell’universo di Naruto.

Amado condivide che le capacità di questi ninja sono create da un Dio. Per essere più precisi si tratta di un individuo che si è evoluto in un essere simile a un dio, Otsutsuki Shibai. Pare però che ci siano soltanto i suoi resti.

Poi Amado torna a parlare del legame tra il frutto del Chakra e gli Otsutsuki. Il Frutto si forma assorbendo la vita intera su un pianeta trasformandosi in una massa di energia colossale e informazioni genetiche che gli Otsutsuki, poi, divorano. Così facendo questa specie si evolve.

Seguendo ripetutamente questa procedura nota come resurrezione karmica, Shibai ha ingannato la morte. Nel corso dei millenni si è nutrito con diversi frutti fino a raggiungere uno stadio divino.

Amado poi spiega la potenza di Shibai attraverso il racconto di alcune delle sue imprese:

Si dice che Shibai non avesse alcun bisogno di ricorrere ai segni delle mani per liberare il suo potere. Questo personaggio era in grado di generato tempeste con un gesto della mano e di evocare fulmini con solo un ruggito.

Lo scienziato spiega poi di essere riuscito a trapiantare le abilità create da Shibai ai membri dell’Organizzazione Kara. Shibai non è apparso in nessuna delle tre serie di Boruto, ma il capitolo 75 sembra alludere ad suo probabile debutto.

Fonte – Comicbook