Boruto: il nuovo capitolo introduce un nuovo jutsu divino

Boruto: Naruto Next Generations è il sequel del celebre manga di Masashi Kishimoto, Naruto e ha raggiunto un punto di svolta interessante con l’attuale arco narrativo del manga.

A tal proposito il nuovo capitolo della serie ha rivelato un nuovo tipo di jutsu divino. Questo sicuramente giocherà un ruolo importante nella serie.

L’arco del manga è incentrato su Code ed è andato oltre i piani iniziale di Otsutsuki. Inoltre ha iniziato a introdurre androidi con abilità che sembravano lontane dal mando dove dominano i ninjutsu.

A dare una spiegazione legata a queste nuove abilità selvagge ci pensa Amado, secondo il quale c’è una ragione ultraterrena.

L’ultimo capitolo di Boruto che Ada e Daemon stabilirsi insieme nel Villaggio della Foglia insieme a Boruto Uzumaki e Kawaki.

Naruto e Shikamaru parlano con Amado per avere un quadro completo su quello che questi androidi potrebbero fare. Amado dunque spiega il loro potere e rivela anche l’origine delle loro abilità.

Queste provengono da un Otsutsuki di livello divino dotato di un particolare jutsu. Questo non aveva bisogno di segni ed è noto come “Shinjutsu”.

Il capitolo 75 di Boruto rivela che Amado in realtà non ha sviluppato le abilità di Ada e Daemon. Le ha impiantate da qualche altra parte. Usando il DNA rimasto dai resti di un Otsutsuki di nome Shibai, Amado è riuscito a far brillare le abilità a livello divino di Shibai e impiantarle in Ada e Daemon. Spiega che questi poteri sono conosciuti come “Shinjutsu“.

Come spiega Amado, questo era il potere di Shibai che evocava senza aver ricorrere ad alcun segno con le mani. Era capace di richiamare tempeste con un gesto della mano e tuonare con i suoi ruggiti. Questi poteri non erano Ninjutsu o Arti Eremitiche.

In un certo senso erano l’equivalente dei miracoli e che il ninjutsu stesso è stato forgiato come un modo per attingere da questo potere. Effettivamente abbiamo già visto l’abilità dello Shinjutsu in azione attraverso i poteri di Ada e Daemon, i segni degli artigli di Code e le abilità di rimpicciolimento e oculare che Kawaki ha preso da Isshiki.

Fonte – Comicbook