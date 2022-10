Kubo e il suo team nutrono rispetto per il nuovo anime di Bleach!

Bleach dal 10 ottobre ha dato il via alla trasposizione animata dell’arco finale del manga tanto atteso dal pubblico che forse, ormai aveva perso le speranze. Mesi e settimane impegnative hanno messo a dura prova la produzione, che fortunatamente ha fatto un lavoro eccelso e fuori dalle righe.

A tal proposito tutto il team dietro questo enorme lavoro si è riunito per celebrare questo grande ritorno, scattando una foto commemorativa fin da subito entrata nel cuore del pubblico e anche nei trend di Twitter.

L’aggiornamento ovviamente arriva dal profilo ufficiale di Bleach e da come potete vedere in calce tutto lo staff si è riunito insieme al noto mangaka dietro la mente di Bleach Tite Kubo.

Sembra che il mangaka si sia unito con il regista Taguchi e il cast principale di doppiatori per benedire il nuovo anime prima della sua uscita e a quanto pare il tutto sta portando a ottimi risultati. Noi abbiamo riportato tutto da Comic Book e Twitter di Bleach.

Bleach: Tite Kubo e il suo team hanno “onorato” il ritorno dell’anime

Bleach: Thousand-Year Blood War ha finalmente fatto il suo debutto e fin da subito ha regalato una ending molto molto speciale e singolare: un vero tributo all’opera. L’anime è stato interrotto per dieci lunghi anni e ora finalmente il pubblico può gustarsi la parte finale del manga in versione animata.

L’”ending” in questione, come accennato è appunto un tributo all’anime originale e la canzone Intitolata “Rapport” e interpretata da Tatsuya Kitani.

Il ritorno di Bleach ha scatenato l’emozione dei fan, che col trascorrere del tempo hanno sempre di più acquisito il franchise, portandoselo per sempre nel cuore. Per questo La Guerra dei Mille Anni è un importante ritorno, visto che chiude la storie aperta agli inizi del 2000 in versione anime.

Bleach ha chiuso le sue vicende come ben sapete già qualche anno fa sulla rivista Shonen Jump e da allora la trasposizione animata è stata completamente bloccata e non ha ricevuto nessun reboot né riproposizioni da parte di un qualunque studio. Siete riusciti a vedere il primo episodio del nuovo anime?

Fonte Comic Book – Twitter