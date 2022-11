Dragon Ball Super attualmente è sulla cresta dell’onda per quanto riguarda le nuove rivelazioni del nuovo arco narrativo, che partirà dal 21 dicembre, data ufficiale d’inizio sulla rivista V-JUMP.

In una nuova intervista pubblicata di recente si è discusso di numerose situazioni e tra le tante informazioni e le dichiarazioni per quanto riguarda il prossimo arco narrativo, Toyotaro ha donato al suo pubblico una bellissima illustrazione in bianco e nero del Super Saiyan 3, una delle forme più complesse e apprezzate dal pubblico.

La versione del sensei è simile a quella del suo maestro Toriyama ovviamente, anche se qualche cosa cambia specialmente nell’espressione di Goku, molto diversa da quella originale. L’attuale disegnatore di Dragon Ball rappresenta il SSJ3 in tutto il suo splendore all’interno di questo inserto, un rito molto di moda in Giappone.

L’intervista è un evento speciale ma allo stesso tempo molto in voga, visto che in terra nipponica i mangaka discutono spesso con il pubblico, tramite appositi box di domande inerenti alla loro storia, come accade anche con Oda e One Piece.

Dragon Ball Super: com’è Goku SSJ3 disegnato da Toyotaro?

In calce vi alleghiamo l’immagine discussa in questa sede e l’intervista completa, che anche se è in giapponese potete comunque ammirare l’illustrazione in questione, che attesta la crescita artistica di Toyotaro nel corso del tempo:

Dragon Ball Super this month’s Interval Special! Featuring a new illustration of SS3 Goku by Toyotaro! (1/2) Manga resumes December 20th! pic.twitter.com/nFJo9s78gq — DBHype (@DbsHype1) November 17, 2022

Cosa ne pensate della versione del’attuale disegnatore di Dragon Ball Super? Il Super Saiyan 3 è stata sempre una trasformazione molto attesa dai fan fin dalla sua prima comparsa contro Majin Bu, ma purtroppo accantonata fin dalle prime fasi. Potrebbe tornare nella nuova saga? O è solamente un contentino per i fan?

Nell’inserto potete vedere anche delle immagini riguardanti le forme di Freezer mutate e mostrate al pubblico nel corso del tempo, insieme a quelle di Goku che come ben sapete al momento continua a crescere esponenzialmente per quanto riguarda il suo potenziale.

Cosa vi aspettate dal nuovo arco? Magari Goten e Trunks possono portare al pubblico una nuova versione di Gotenks? Diventando un’arma potente abbastanza da sconfiggere Black Freezer? E sempre a proposito, cosa ne dite di questa nuova forma del temibile villain?

Fonte Twitter