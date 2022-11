Dragon Ball Super: svelati i nomi delle trasformazioni di Gas

Dragon Ball in tutti i suoi archi narrativi ha abituato gli appassionati a diversi livelli di trasformazione.

Lo stesso ha continuato a fare con Dragon Ball Super, in particolare nell’arco di Granolah il Sopravvissuto. Oggi riportiamo un aggiornamento a tal proposito dei nomi delle forme di Gas!

L’arco di Granolah è caratterizzato da tantissimi colpi di scena. Di fatto il vero nemico da affrontare per Goku e Vegeta non era Granolah, ma invece un membro degli Heeters, Gas.

Mentre Elec e il resto dei suoi fratelli lavoravano per portare avanti il ​​loro grande piano, Gas è cresciuto fino a raggiungere nuovi livelli di potere talmente alti da essere diventato il più forte dell’universo.

Man mano che la lotta diventava più intensa, Gas ha messo in mostra circa quattro trasformazioni.

Oggi ne riportiamo finalmente i nomi ufficiali derivanti direttamente dal team del manga Dragon Ball Super.

C’era la sua forma di potere scatenata, la sua forma ottenuta grazie al desiderio sulle Sfere del Drago e la sua tragica forma finale insieme ad altre varianti.

Come dettagliato nel V-Jump Interval Special di Shueisha ve ne quattro in particolare che avevano nomi propri.

L’aggiornamento viene riportato direttamente dall’account Twitter dell’insider DBSChronicles. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Official names of Gas' forms according to V Jump Interval Special (01/23) pic.twitter.com/VVsY3FuCtT — SUPER クロニクル  (@DBSChronicles) November 17, 2022

I nomi delle trasformazioni di Gas sono elencate di seguito:

Stato di Miglioramento/Potenziamento dalle Sfere del Drago;

Istinto Liberato;

Risvegliato;

Stato Invecchiato

Sono queste le quattro trasformazioni di Gas con i propri nomi. Durante la sua lotta contro Goku, Vegeta e Granolah, ha senz’altro spinto il suo corpo oltre il limite. Quando Elec desiderava rendere Gas il più forte con le Sfere del Drago, inconsapevolmente ha spinto Gas a sacrificare molti altri anni della sua vita per aumentare rapidamente il suo potere.

Il suo corpo si è adattato per compensare la sua mancanza di allenamento. Come conseguenza questo l’ha portato all’ultimo stadio, quindi invecchiato e in decomposizione alla fine della lotta.

La forma finale di Gas ha sconvolto sicuramente tutti gli appassionati dato che rappresenta un cambiamento piuttosto traumatico rispetto alle versioni più muscolose e potenti precedenti.

Ora Dragon Ball Super è pronto a tornare a entusiasmare gli appassionati con un nuovo arco narrativo basato su Goten e Trunks a partire da dicembre di quest’anno!