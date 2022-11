L’Attacco dei Giganti: chi è il personaggio preferito di Isayama? Lo rivela proprio il mangaka!

Il famoso mangaka de L’Attacco dei Giganti, Hajime Isayama, durante l’Anime NYC di quest’anno ha visitato gli Stati Uniti per la prima volta. Durante questo evento molte cose sono venute alla luce e quella che ha fatto più scalpore è sicuramente scoprire che Isayama non era molto lucido verso la fine del manga. I dubbi erano diversi e la conclusione del manga ha suscitato opinione contrastanti. Il mangaka ha finito per scusarsi con i suoi fan per questo in un momento molto commovente.

Inoltre ha anche rivelato che l’influenza di Game of Thrones e Breaking Bad hanno determinato il design di Gabi e Falco.

Quello che riportiamo oggi invece, sempre in seguito all’evento di New York, è il personaggio preferito del mangaka.

Come rivelato da lui stesso, il suo attuale personaggio preferito è Jean Kirstein. Tutti ricordano perfettamente il soldato eldiano che inizialmente voleva solo diventare un soldato per trovarsi un comodo lavoro privo di rischi. Ma le abilità e il talento subito mostrati avrebbero dato un contributo determinante in prima linea.

Jean è rimasto uno dei componenti di maggior spessore del franchise. Durante la formazione della nuova armata ricognitiva, Jean è stato protagonista di una scena delicata con Reiner. Il Titano corazzato Reiner, che aveva ucciso molti dei suoi compagni e civili innocenti, aveva infatti confessato davanti a lui di aver contribuito alla morte di Marco.

Ora L’Attacco dei Giganti è pronto per tornare con la terza parte dell’anime. Nella battaglia finale Jean svolgerà un ruolo fondamentale nella lotta contro Eren.

Non ci sono eroi nel manga di Isayama. Il protagonista stesso è passato da essere la migliore speranza di salvezza per Paradis a un avversario che Mikasa e compagnia devono fermare.

Avendo risvegliato la marcia colossale con il suo Titano Fondatore, Eren vuole eliminare tutti coloro che vivono fuori dalla loro isola. Jean, Mikasa e Armin però hanno formato una nuova armata ricognitiva che include anche Reiner e Annie cambiando completamente gli schieramenti.

Inoltre Isayama ha anche confermato che non ha alcun nuovo progetto, in quanto non intenzionato a tornare con un nuovo manga.

