L’Attacco dei Giganti: Isayama sul finale del manga e sull’ispirazione per i suoi personaggi

L’Attacco dei Giganti si è concluso l’anno precedente ma nonostante questo le novità non mancano mai. Infatti oggi riporteremo alcune novità interessanti relative al finale del manga.

Come abbiamo riportato anche di recente, Isayama si è recato negli Stati Uniti per l’evento più importante, che ha luogo a New York, in cui sono molti gli annunci legati ai franchise più importanti. L’Attacco dei Giganti è sicuramente uno di questi.

Il finale del manga è molto controverso, soprattutto per via della reazione dei fan di Eren Jaeger. Infatti recentemente in occasione della sua presenza, Isayama aveva chiesto serietà e rispetto da parte dei fan. E a quanto pare il mangaka è ancora molto sensibile riguardo questo.

Infatti ha colto l’occasione prima di tutto per scusarsi con i propri fan. Il suo messaggio sincero ha voluto prima esprimere gratitudine nei confronti dei fan, e poi spiegare quello che stava passando durante la fine del manga.

Durante la conclusione infatti non era sicuro di come sentirsi riguardo la fine della storia tanto amata e seguita. Si scusa per questo, temendo evidentemente di aver rovinato qualcosa.

Ma il sollievo è arrivato durante autografi e firma copie in cui i fan si sono congratulati con Isayama.

Per di più, dopo il suo intervento, accompagnato da una sincera commozione nei suoi occhi, tutti hanno applaudito il mangaka. È chiaro che Isayama ha conquistato i cuori di tutti e anche se alcuni non condividono completamente il finale del manga, c’è sempre rispetto.

Hajime Isayama aggiunge anche che al momento non ha intenzione di iniziare a lavorare su una nuova serie manga.

Inoltre sempre durante questo evento, il mangaka ha anche svelato a chi si è ispirato per la realizzazione di alcuni personaggi della serie. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider AoTWiki. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

【Hajime Isayama at Anime NYC】 Hajime Isayama shares that Gabi was inspired by Arya Stark (Game of Thrones) & Falco was inspired by Jesse Pinkman (Breaking Bad) pic.twitter.com/e6pgphDgFE — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) November 19, 2022

Per la realizzazione di Gabi si è ispirato al personaggio Arya Stark di Game of Thrones. Invece Jessie Pinkaman, il celebre socio di Walter White di Breaking Bad, è stato determinante per Falco.