L’Attacco dei Giganti: Hajime Isayama parla del finale del manga

L’Attacco dei Giganti è uno dei manga recenti più famosi che si è concluso l’anno scorso nel mese di aprile. A distanza di più di un anno Hajime Isayama è tornato a parlare del finale del suo manga.

Grazie a Kodansha, Isayama ha potuto rilasciare una dichiarazione ai fan prima del suo viaggio all’evento che ha avuto luogo a New York. Il mangaka ha ammesso di essere entusiasta di visitare gli Stati Uniti per la prima volta. Soprattutto vorrebbe che gli appassionati de L’Attacco dei Giganti non fossero eccessivamente critici nei suoi confronti riguardo il finale del manga.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider AoTWiki. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

A Special Message From Hajime Isayama pic.twitter.com/SvvMnPm7kR — Attack on Titan Wiki (@AoTWiki) November 10, 2022

Hajime Isayama confessa che il suo manga ha subito la forte influenza dai film di Hollywood, dalle serie TV e dalla cultura americana. Questo è un primo aspetto importante che poi motiva anche il suo entusiasmo nell’incontrare tutti i fan nel posto che ha sempre sognato di visitare.

Inoltre, passando al manga, Isayama esprime anche di essere consapevole del finale alquanto controverso e delle diverse reazioni che ha suscitato nei fan. Chiede espressamente, a tal proposito, gentilezza e quindi rispetto nei suoi confronti. Il mangaka dal canto suo promette che sarà pronto ad accogliere le opinioni ben motivate di tutti.

Il problema principale che i fan affrontano con L’Attacco dei Giganti ha a che fare con alcune grandi perdite. Uno degli aspetti che caratterizza il mondo di Isayama è sicuramente un copioso spargimento di sangue. E questa sorte coinvolge proprio il protagonista principale.

Nelle ultime pagine dell’ultimo capitolo del manga, Eren Jaeger muore per mano di Mikasa, costretta a uccidere l’amore della sua vita. La sua morte era l’unico modo per salvare l’umanità. Per di più Eren sentiva che era necessario che morisse per mano di Mikasa in modo che il mondo potesse vedere gli eldiani sopravvissuti come eroi.

Al momento la serie animata, sviluppata da MAPPA, si trova alla sua quarta e ultima stagione e gli ultimi episodi della terza e ultima parte dell’anime sono previsti per gennaio 2023.