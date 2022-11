L’Attacco dei Giganti: Hajime Isayama parla del suo futuro nei manga

Hajime Isayama, il famoso mangaka de L’Attacco dei Giganti, recentemente è tornato a far parlare di sé nonostante il manga sia concluso.

Infatti il mangaka si è recato per la prima volta negli Stati Uniti per prendere parte all’evento noto come all’Anime NYC, e in questa occasione sono accadute diverse cose.

Isayama ha quasi sorprendente chiesto scusa a tutti i fan americani per il finale controverso che ha creato una parte di lettori soddisfatti e un’altra parte piuttosto delusa.

Ha spiegato che in quei momenti finali non era facile gestire la situazione in quanto era emotivamente provato e insicuro di quello che voleva fare.

Ma Isayama, al suo primo evento a New York, ha anche raccontato quale sarà il suo futuro nei manga. Alle domande legate ai suoi progetti attuali e ha risposto di non avere intenzione di creare altri manga.

Quindi pare che L’Attacco dei Giganti sia il primo prima e uscita manga di Isayama dato che confessa che non realizzerà più manga.

Dato che non ha più piani in mente per altri manga, i fan sono comprensibilmente curiosi dei piani di Isayama per il futuro. Anche se abbandonerà il mondo dei manga ha mostrato interesse per altre carriere. È noto che il mangaka ama le SPA e che gli piacerebbe gestirne una.

Infatti in passato, ha collaborato con la SPA in tutto il Giappone e quindi sembra che Isayama fosse serio riguardo al suo interesse.

Ora rimane la domanda se l’artista investirà in una spa tutta sua.

Anche se il manga è terminato e Isayama non tornerà più a realizzare altri, la serie animata è ancora in corso. Studio MAPPA, che si occupa della produzione dell’adattamento animato, prevede di rilasciare la terza parte della quarta stagione de L’Attacco dei Giganti nei primi mesi del 2023.

Tutti gli occhi degli appassionati sono puntati su Eren Jager prima del grande traguardo. Il fatto che Isayama abbia in un certo senso annunciato il suo addio al mondo dei manga, spingerà molti più appassionati a seguire gli ultimi momenti de L’Attacco dei Giganti.

Fonte – Comicbook