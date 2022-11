Boruto: lo sceneggiatore Honda Masaya annuncia il nome del nuovo arco narrativo

La serie animata di Boruto sta per introdurre un nuovo arco narrativo e oggi riportiamo, a tal proposito, le parole dello sceneggiatore che ne annuncia il nome.

Di fatto Honda Masaya si è recentemente aperto proprio sull’arco in arrivo, e sembra che la serie di sei episodi metterà molto alla prova Boruto.

Lo sceneggiatore di Boruto: Naruto Next generations, Honda Masaya, ha confermato non solo il nome del nuovo arco, ma ha ammesso anche che sta lavorando a più della metà dei suoi episodi.

Il nome del nuovo arco di Boruto si chiamerà Labyrinth Game (“il gioco del labirinto“) e inizierà a partire dall’episodio 276. Lo sceneggiatore inoltre confessa che sarà responsabile delle sceneggiature di quattro dei sei episodi. Masaya è sicuro di aver dato tutto se stesso inserendo tutte le idee che aveva in mente. Ha anche condiviso che i fan resteranno sopresi dalla dinamicità e dal ritmo degli episodi.

Naturalmente, questo arco segna una nuova avventura per i protagonisti di Boruto. Lo spin-off di Naruto dopo la conclusione dell’arco di Kawaki nell’ottobre del 2021 ha lavorato su storie che hanno suscitato opinioni contrastanti.

Di fatto proprio l’arco di Kawaki e Himawari ha ricevuto delle critiche piuttosto pesanti, per via della sua trama giovanile. Tuttavia la reazione del pubblico non ha avuto lo stesso effetto per quanto riguarda l’arco della Grande Battaglia del Mare di Kirigakure.

Quest’ultimo ha infatti portato alla luce alcuni momenti inaspettati. Molti di questi hanno colpito i fan, come è successo con la morte sorprendente di Kagura. La scomparse di questo personaggio infatti colpisce ancora duramente anche dopo tutti questi mesi.

Ora, Masaya deve riuscire a convogliare tutta quella suspence e capacità di coinvolgimento nell’arco narrativo del Labyrinth Game. È l’unico modo per evitare un feedback negativo e non deludere i fan.

Finora, la storia sembra solida poiché Boruto sembra ritrovarsi in una situazione misteriosa. I contenuti per gli appassionati del mondo dei ninja creato da Kishimoto non fanno che arricchirsi.

Di fatto non solo il nuovo arco narrativo di Boruto, ma di recente ha debuttato l’adattamento manga del romanzo Sasuke Retsuden. Questo ha introdotto alcune novità legate allo Sharingan e Sasuke è coinvolto in una missione da non perdere per tutti i fan.

Fonte – Comicbook