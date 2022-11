One Piece come ben sapete ha introdotto e svelato alcuni dettagli a proposito di “Vegapunk” uno dei personaggi più rilevanti non solo per quanto riguarda i misteri nascosti da Oda, ma anche per tutta la Grand Line, vista la sua importanza e consapevolezza riguardante l’enigmatico “Secolo Vuoto”.

Come discusso antecedentemente anche nei nostri articoli, l’ultimo capitolo ha messo alla luce alcune rivelazioni al riguardo di questo “vuoto”, forse fautore della maggior parte dei misteri “spiattellati” da Oda nel corso di questi anni.

Ultimamente infatti abbiamo compreso anche l’importanza dell’isola di Egghead, dato che nonostante sembra futuristica appartiene a un passato che ormai non esiste più, rimandando il tutto ovviamente al “Secolo Vuoto”.

Come ben sappiamo ormai i “Vegapunk” sono più di uno e quindi le mansioni sono divise, oltre che diverse. Ma nonostante ciò esiste anche l’originale e in questo nuovo capitolo ammiriamo definitivamente il suo volto.

Da come potete vedere anche dal post Twitter il Dr. Vegapunk originale somiglia tantissimo ad Albert Einstein e oltre a questo il suddetto fa parte della storia di One Piece, ponendosi come una parte importante di essa vista la sua conoscenza delle vicende trascorse nel corso del secolo precedente e non solo.

Tramite Comic Book abbiamo la possibilità di trasporre la notizia, e pescando un Tweet di Artur abbiamo testo e immagini complete di questa nuova rivelazione. Ricordiamo anche che i capitoli di One Piece possono essere letti in maniera legale su MangaPlus, l’app/sito ufficiale Shueisha:

Nonostante la somiglianza del Dr. Vegapunk col noto scienziato sia palese, su internet circolano anche dei montaggi di paragone dove si discute della citazione di Oda noto fisico, che nella tavola di presentazione mostra il suo personaggio con la lingua esposta, proprio come fatto da Albert.

Le basi per scoprire ulteriori avvenimenti si stanno costruendo passo dopo passo e allo stesso tempo alcuni volti si stanno rivelando al pubblico, che molto probabilmente, nonostante le teorie, non si aspetta minimamente quello che Oda ha in serbo per loro. Dopo anni il sensei stupisce sempre e vedremo cosa combinerà col finale.

