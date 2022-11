Star Comics annuncia Ayakashi Triangle nelle fumetterie italiane

Star Comics annuncia direttamente sulla sua pagina facebook ufficiale, l’arrivo dei primi due volumi di Ayakashi Triangle in tutte le fumetterie italiane in uscita il 30 novembre.

Tutti coloro che sono interessati a leggerlo possono inserirlo nella lista dei desideri seguendo questo link direttamente dal sito web di Star Comics. In alternativa si può preordinare su amazon sia il primo volume che il secondo. Il prezzo di entrambi i volumi di Ayakashi Triangle è di 5,90€.

Il mangaka che si occupa di Ayakashi Triangle è Kentaro Yabuki, già noto per aver lavorato ai disegni di To Love-Ru e To Love-Ru Darkness. Il manga è stato serializzato in origine su Weekly Shonen Jump e riesce a creare un ottimo mix tra la componente sovrannaturale con romanticismo, comicità e azione. A questi si aggiunge un generoso tocco di malizia.

Possiamo affermare che tutti i lettori che si tufferanno in questo manga, scopriranno una ventata di freschezza e divertimento. Lo stupore è assicurato di fronte agli splendidi e dettagliati disegni dell’autore. La peculiarità di Yabuki è quella di mettere in risalto le scene d’azione e i momenti piccanti.

Le vicende di Ayakashi Triangle ruotano attorno ai protagonisti Matsuri e Suzu. Il primo è un abile ninja esorcista, un po’ timido e imbranato nelle questioni amorose. Il secondo invece è la sua amica d’infanzia e, come spesso capita in queste storie, sono entrambi segretamente innamorati l’uno dell’altra. Suzu, per qualche motivo, diventa preda degli ayakashi, che sono degli spiriti maligni.

Matsuri chiaramente è pronto a tutto pur di difederla e inizia con scontrarsi con il re degli ayakashi, il demone-gatto Shirogane. Nonostante le sue intenzioni valorose, gli esiti di questa battaglia sono imprevedibili. Shirogane viene sconfitto, ma riesce a lanciare su Matsuri una maledizione che lo trasformerà in una ragazza.

Chiaramente la vita del protagonista cambierà inevitabilmente, soprattutto nei confronti della sua amata Suzu.

Kentaro Yabuki inoltre, si è ispirato al folklore giapponese riuscendo a dar vita a una storia affascinante e accattivante, che si lascia scoprire con piacere. Ai lettori farà piacere sicuramente sapere della presenza di gag divertenti e momenti romantici.

