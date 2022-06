Weekly Shonen Jump: svelato il primo per il Jump Festa

La rivista Weekly Shonen Jump da decenni ormai pubblica tantissimi manga di successo. Tra quelli in attività ricordiamo One Piece, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen. Quelli storici, e che quindi tutti conosciamo, sono manga come Dragon Ball e Le Bizzarre Avventure di JoJo.

Attraverso la pubblicazione di queste serie animate, così come tante altre, sono nati franchise nel corso degli anni che hanno conquistato tantissimi appassionati in tutto il mondo.

Weekly Shonen Jump annuncia un nuovo anime

Per celebrare la rivista e suggerire cosa accadrà per alcuni dei suoi più grandi franchise, si tiene un evento annuale noto come Jump Festa in Giappone. E adesso riportiamo un aggiornamento che vede la prima promozione per l’evento del Jump Festa.

Il 2022 è stato un anno importante per tutto quelle che riguarda gli shonen. Prima di tutto tra i titoli più attesi spunta il tanto atteso ritorno di Dragon Ball con il suo nuovo film Dragon Ball Super: Super Hero.

Insieme al nuovo lungometraggio che vede al centro delle vicende Gohan e Piccolo, sempre quest’anno, in autunno, gli appassionati potranno guardare la sesta stagione di My Hero Academia, insieme al tanto atteso debutto di Chainsaw Man.

La serie di Tatsuki Funjimoto è considerata una delle nuove serie Shonen più apprezzate nonostante l’adattamento anime non sia ancora uscito.

In passato, Jump Festa ha svelato molte novità ai fan. Quindi quasi sicuramente anche durante l’evento di quest’anno sarà così.

L’aggiornamento legata alla prima promozione dell’evento del Jump Festa arriva dall’insider WSJ_manga e di seguito ne riportiamo il contenuto:

Jump Festa 2023 Promotional Page in Issue #28. https://t.co/sgsTNGMSQR pic.twitter.com/zIh7DonCpp — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) June 12, 2022

Sicuramente porterà alcune grandi rivelazioni soprattutto riguardanti alcuni dei più importanti franchise Shonen. Pensiamo proprio a One Piece che il 6 agosto 2022 debutterà con il film One Piece Film: Red che si focalizza su Shanks e su sua figlia Uta.

Di sicuro ci sono molte serie che hanno riscosso un successo mondiale ma sotto altre case editrici. Ad esempio Kondansha ha pubblicato l’Attacco dei Giganti. C’è anche Young Animal responsabile di Berserk, che ha di recente annunciato il ritorno.

Tuttavia Weekly Shonen Jump rimane la rivista principale per molti appassionati. Inutile dire che questo imminente Jump Festa rilascerà moltissime novità e aggiornamenti per gli appassionati.