Bleach – Thousand-Year Blood War ha concluso la prima tranche di episodi e successivamente è arrivato lo stop come confermato nel corso di questi mesi. Come accennato Bleach sarà suddiviso in split-core, e anche se non siamo arrivati al traguardo, questa è comunque la prima pausa a cui il pubblico andrà incontro, “sopportando” questo stop allungato fino a dicembre.

L’adattamento di questo arco narrativo finale di Bleach è stato veramente un successo e anche Tite Kubo ha dato il suo contributo a questo progetto, attualmente sulla cresta dell’onda di ogni medium comunicativo presente online e non.

Fin dalla sua uscita, ovvero ottobre, il pubblico non ha parlato di altro e insieme a Chainsaw Man ha monopolizzato tutto il panorama anime, e questa volta è stata la qualità a parlare.

Su Twitter lo stesso Studio Pierrot ha avvisato i suoi fan e ha bloccato attualmente la trasmissione con l’episodio 7, rimandando gli altri nel mese di dicembre.

Infatti le puntate 8 e 9 di Bleach – Thousand-Year Blood War torneranno il 12 dicembre, staccando per due settimane la programmazione dell’anime tanto amato e ampiamente atteso dai fan. Quindi se non sapevate o eravate titubanti per quanto riguarda la pausa, sapete che Studio Pierrot ha confermato il tutto.

Bleach – Thousand-Year Blood War, l’anime va in pausa: ecco quando tornerà

Qui leggiamo il comunicato ufficiale che nonostante sia in giapponese leggiamo comunque le date ufficiali di ritorno e grazie alla possibilità di traduzione offerta da Twitter abbiamo un quadro completo del tutto. Il ritmo dell’anime si era innalzato puntata dopo puntata e questo stop potrebbe dar fastidio alla maggior parte del pubblico.

Bleach – Thousand-Year Blood War potrebbe essere soggetto spesso a queste pause, data anche l’enorme qualità esaustiva totale del prodotto che potrebbe appunto, condurre ad alcuni “stop”.

Quindi tutto questo verrà aggiunto anche alla suddivisione in 4 split-core composti dai 12-13 episodi classici, che porteranno la trasposizione animata di questo arco narrativo finale fino agli ultimi mesi del 2023, lasciando tra una tranche e l’altra almeno un paio di mesi di pausa.

Cosa ne pensate di questa pausa? Bleach – Thousand-Year Blood War ha scosso veramente tutti per il suo enorme valore artistico e per questo pause del genere sono ben comprese.

Fonte Twitter