Bleach: La Guerra dei Mille Anni anticipa possibili scenari sulla madre di Ichigo

L’adattamento animato di Bleach: la Guerra dei Mille Anni, ricopre gli ultimi eventi presenti nel manga di Tite Kubo. Nell’episodio più recente Ichigo Kurosaki è tornato in azione misurandosi contro Yhwach. Il protagonista principale ha dato prova di possedere diverse abilità soprannaturali nel manga.

La sua natura da mietitore di anime gli consente di attingere a una ricca fonte di potere. Recentemente abbiamo proprio riportato un’importante novità su Ichigo. A quanto pare è in grado di ricorrere ad un altro tipo di potere grazie al misterioso passato di sua madre e ai suoi legami con il Clan Quincy.

Fin dai primi capitoli di Bleach, si pensava che la madre di Ichigo fosse stata uccisa da un Hollow qualsiasi, collegando Ichigo al soprannaturale molto prima che diventasse un sostituto Shinigami. Tuttavia, sembra che il passato di Masaki sia molto più misterioso.

Questo perché Yhwach rivela che era legato a lei quando era ancora in vita. Nonostante il capo dello Stern Ritter non riveli ulteriori informazioni sulla madre di Ichigo, sembrerebbe che abbia legami con la famiglia Quincy. Il che significa che l’attuale sostituto Shinigami potrebbe anche essere un Quincy. Considerando che Ichigo ha i poteri sia di un mietitore di anime che di un Arrancar, questo lo renderebbe uno dei personaggi più potenti di tutti i tempi.

Ichigo era connesso all’aldilà non solo per la perdita di sua madre, ma anche grazie all’occupazione di suo padre. Anche Isshin Kurosaki era un mietitore di anime e ricopriva la carica di Capitano della Decima Brigata. Anche quando Ichigo è diventato un membro della Soul Society, anche se come sostituto, non sapeva della vita segreta di suo padre. Questo fino a quando il protagonista non ha salvato Rukia da suo fratello e dai suoi compagni Shinigami.

Isshin al momento è ancora vivo e vegeto e quindi non dovrebbe sorprendere il fatto che avrà un ruolo nel futuro del La Guerra dei Mille Anni. Di sicuro ci saranno diverse rivelazioni riguardanti proprio Ichigo quando i due si troveranno faccia a faccia.

Fonte – Comicbook