One Piece: Eiichiro Oda parlava delle sue idee per uno spin-off

One Piece in più di 20 anni di serializzazione ha coinvolto numerosi fan sparsi in tutto il mondo nelle avventure di Monkey D. Rufy. Il ragazzo diventato di gomma dopo aver mangiato il Frutto del Diavolo ha affrontato tantissimi nemici e incontrato altrettanti amici o alleati durante il suo lungo viaggio. Eiichiro Oda ha introdotto e presentato un grande numero di personaggi e quello che spesso accade in One Piece è che molti di questi non godono di molto spazio.

Basti pensare che uno dei personaggi probabilmente più amati di sempre, ossia Shanks, non compare costantemente e l’unica volta che i fan l’hanno visto in azione è stato contro Kidd nel capitolo 1079. Si tratta di un personaggio estremamente interessante, ma con poche comparse. Come Shanks ci sono diversi altri personaggi e con il presente articolo vogliamo riportare le parole di Oda sulle sue idee per uno o più spin-off.

L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider sandman_AP. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Oda: About spin-off, I came up with a magnificent story about Garp.🔥 I'd like to draw his relationship and talk with Akainu, Aokiji, Smoker, Hina, Coby, Cipher Pol and Roger. Other than that, Revolutionary Army spin-off focusing on Dragon would be interesting and serious. (2018 pic.twitter.com/ndAOAQNIPm — sandman (@sandman_AP) April 9, 2023

Nel 2018 Eiichiro Oda affermava che per quanto riguarda gli spin-off aveva effettivamente in mente una storia avvincente legata al nonno di Rufy, Monkey D. Garp. Il suo obiettivo per il vice ammiraglio della marina è di approfondire il suo rapporto con Akainu, Aokiji, Smoker, Hina, Koby, il Cipher Pol e il Re dei Pirati, Gold Roger. Questo sarebbe particolarmente interessante, in quanto parliamo di due personaggi che si rispettavano reciprocamente. Roger rispettava Garp al punto di affidare il proprio figlio al marine per proteggerlo dal Governo Mondiale, in quanto incolpevole dei crimini commessi dal padre.

Ma oltre a Garp, Oda rivelava di avere in mente un altro spin-off incentrato stavolta sul padre di Rufy, Monkey D. Dragon. Più precisamente l’idea coinvolgerebbe l’Armata Rivoluzionaria con un focus maggiore su Dragon. Per Oda questo sarebbe interessate. Senza dubbi molti fan condividerebbero le sue idee, tuttavia con il manga in corso difficilmente sarà possibile vedere quanto descritto prendere vita.

Al momento il manga si trova nel suo arco narrativo finale, con l’ultimo capitolo che ha visto in azione proprio Garp.