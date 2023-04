One Piece Odyssey: Reunion of Memories, annunciato il DLC

One Piece Oyssey avrà un nuovo DLC, che andrà ad ampliare la storia già vasta del titolo. Bandai Namco e lo sviluppatore ILCA annunciano quindi “Reunion of Memories”, una nuova avventura che mette al centro i protagonisti della storia creata da Eiichiro Oda.

Per l’annuncio sono arrivati due trailer di lancio, insieme a una descrizione della nuova storia del contenuto aggiuntivo, che riportiamo tramite Gematsu.

Nel DLC vedremo i Mugiwara finalmente rilassati successivamente alle loro incredibili avventure sull’isola di Waford e a Memoria, il mondo fatto dei loro ricordi (sostanzialmente siamo alla fine del videogioco principale ndr).

Ma mentre festeggiano la loro ultima notte insieme prima di salpare verso nuovi orizzonti, appare una ragazza che assomiglia a Lim, vestita di nero e con il cappuccio calato sul viso, con in mano un sinistro cubo nero; chi sarà mai questo personaggio?

La ciurma di Cappello di Paglia sarà costretta a tornare nella Memoria e trasportata di nuovo ad Alabasta, anche se è cambiata rispetto all’ultima volta, e come se non bastasse il cubo necessario per fuggire è scomparso!

Il mondo dei ricordi non è più lo stesso e Luffy e i suoi amici dovranno trovare un modo per tornare indietro, ma non prima di aver svelato un ultimo mistero nascosto. In apertura dell’articolo potete visionare il nuovo e primo trailer One Piece Odyssey “Reunion of Memories”!

One Piece Odyssey è disponibile ora per PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 e PC via Steam. Nel video in alto è presente anche un messaggio del produttore del gioco:

“Successivamente alla pubblicazione del gioco, abbiamo accolto e ascoltato numerosi feedback e richieste da parte dei giocatori.

Alcune di queste richieste sono già state implementate attraverso le patch di aggiornamento, ma non vediamo l’ora di continuare ad aggiungere il maggior numero possibile di contenuti richiesti, quindi vorremmo invitare tutti voi a continuare a giocare a One Piece Odyssey.

Attualmente stiamo sviluppando un contenuto scaricabile aggiuntivo a proposito della storia del gioco. Abbiamo quindi preparato un nuovo trailer per darvi un’idea di ciò che sarà incluso.” Cosa ne pensate?

