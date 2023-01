One Piece Odyssey – Recensione

One Piece Odyssey è il titolo che ogni amante di questo franchise stava aspettando. Riesce infatti a trasportare il giocatore nel mondo creato da Eiichiro Oda in maniera convincente e avvincente.

Alfredo Paniconi 2023-01-13T14:00:13+01:00 One Piece Odyssey è il titolo che ogni amante di questo franchise stava aspettando. Riesce infatti a trasportare il giocatore nel mondo creato da Eiichiro Oda in maniera convincente e avvincente. Sviluppo: ILCA Pubblicazione: Bandai Namco Entertainment Lingua: Italiano Genere: Avventura Open World, RPG Piattaforme: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC Uscita: 13 Gennaio 2023

One Piece Odyssey è un titolo sviluppato da ILCA ed edito da Bandai Namco Entertainment, che verrà pubblicato il 13 Gennaio 2023, per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il titolo è completamente sottotitolato in lingua italiana, mentre il doppiaggio è solo in giapponese.

Il gioco in questione esce per festeggiare i 25 anni dalla nascita di One Piece. Questo ovviamente non può essere un titolo come un altro. Infatti è stato creato qualcosa di davvero spettacolare e speciale. Sono stati impiegati molti anni di sviluppo in modo da creare un prodotto che faccia felici tutti i fan della saga di One Piece. Eiichiro Oda stesso ha preso parte al progetto, creando dei nuovi personaggi e mostri che saranno inseriti nella trama, che lui stesso ha contribuito a scrivere.

Con One Piece Odyssey si è puntato tutto sul genere RPG cercando il più possibile di rendere il titolo il più spettacolare e coinvolgente possibile. Sin dalle prime ore di gioco infatti si nota che è stato compiuto un grande lavoro per quanto riguarda le meccaniche di gioco. Non si è puntato su schemi già visti e rivisti ma su una meccanica quasi inedita e del tutto solida. Anche per quanto riguarda la storia in cui verremo trasportati, sembrerà di vivere una delle avvincenti avventure a cui ci ha abituato la ciurma di cappello di paglia.

La trama di One Piece Odyssey

La storia di One Piece Odyssey ci porta subito nel vivo degli eventi in maniera un po’ traumatica. Infatti, nel corso di un viaggio sulla Rotta maggiore, una violenta tempesta distrugge la Thousand Sunny e disperde l’equipaggio. Non da ultimo poi, Rufy perde il suo prezioso ed inseparabile cappello di paglia. Passata la burrasca ci ritroveremo su una misteriosa isola, Waford.

Il nostro compito sarà quindi quello di ritrovare e rimettere insieme la ciurma ed esplorare anche il luogo in cui ci troviamo. Ovviamente ci troveremo a vivere un’appassionante avventura piena di sorprese e meraviglie inaspettate. Ci scontreremo con dei nemici potenti ed agguerriti. Ma faremo anche degli interessanti e strani incontri che ci mostreranno l’isola come un luogo enigmatico. Punto di svolta sarà l’incontro con due abitanti, Adio e Lim di cui, sulle prime, non sapremo se poterci fidare o se ci vogliano tendere una trappola.

Comparto Tecnico

One Piece Odyssey, come dicevamo all’inizio, presenta diversi aspetti dal grande potenziale. Il primo è senza dubbio la fusione di un’avventura in stile open world con il genere RPG. La longevità in questo ne guadagna sicuramente perché, oltre a regalarci una storia principale da affrontare, ci regalerà tantissime sotto quest da seguire per approfondire trama e rinforzare i nostri personaggi con punti esperienza ed equipaggiamenti. Oltre a ciò, è presente un sistema di eventi inattesi generati in maniera casuale, che aggiunge alla trama l’evento imprevisto. Questo ovviamente rende il tutto più intrigante e non lineare.

Il fatto di poterci calare nei panni della mitica ciurma di cappello di paglia impersonando Rufy, Zoro, Nami, Usop, Sanji, Chopper, Robin, Franky e Brook, la rende a tutti gli effetti un’esperienza a dir poco epica. Ogni singolo personaggio ha delle tecniche di combattimento personali che nell’economia del combattimento complessivo possono risultare vincenti. Infatti, potremo gestire i nostri personaggi in quattro diverse zone di attacco nei campi di battaglia. In questo modo potremo avere tutti i personaggi attivi e coinvolti negli sconti.

Con il procedere della storia e degli incontri, si riuscirà anche a trovare gli stratagemmi per ottenere maggior esperienza nel combattimento. Questo renderà i nostri personaggi di sempre più potenti facendoli aumentare più velocemente di livello.

Grafica e Sonoro

La grafica di One Piece Odyssey è sicuramente uno degli aspetti di punta di questo titolo. La meravigliosa grafica offerta dalle console di ultima generazione qui viene pienamente risaltata. Come molti dei titoli nati dai franchise di anime e manga, anche questo si caratterizza per l’utilizzo del cel shading. Ogni personaggio ed ambientazione è stata realizzato con estrema cura fin nei minimi dettagli. La grande quantità di texture usate rende il mondo ricreato molto convincente in ogni aspetto.

Dal punto di vista delle animazioni, sia durante la fase di movimento che di combattimento si nota una grande fluidità. Spettacolari sono inoltre i combattimenti con un grandissimo risalto alle mosse speciali con un sistema di effettistica relativa alle collisioni davvero di grande impatto visivo.

Anche per quanto riguarda la colonna sonora ci troviamo di fronte ad un altro punto di forza. Infatti, le musiche presenti nella colonna sonora sono state composte da Motoi Sakuraba. Il famoso compositore delle saghe di Dark Souls e Tales of. Le musiche sono quindi perfettamente intessute sulle varie fasi di gioco. Da quelle più tranquille della fase di esplorazione, a quelle più incalzanti degli scontri. Inoltre, non da ultimo, è giusto sottolineare anche il gran lavoro compiuto con gli effetti sonori, sia ambientali che degli scontri.

In conclusione, One Piece Odyssey è un titolo che trova la sua formula vincente nella componente del gioco di ruolo. Questa, sviluppata in un contesto di gioco d’avventura e open world, crea un mix vincente che rende questo prodotto accattivante a qualsiasi livello di utenza.