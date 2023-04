Tra le uscite Planet Manga del 13 aprile 2023 si segnala il secondo volume di Deadpool Samurai e il primo della nuova edizione di Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas.

Di seguito, direttamente dal sito ufficiale della casa editrice, tutte le uscite Planet Manga del 13 aprile 2023, ricordandovi anche l’uscita di Evangelion Illustrations 2007-2017.

Le uscite Planet Manga del 13 aprile 2023

Black Clover 33

Purple 46

5,20 €

LUCIFERO SI È INFINE MANIFESTATO

I maghi di Clover danno fondo a tutti i loro incantesimi per fermare il re dei demoni, che tuttavia respinge con facilità le magie degli avversari. Come sconfiggere questo invincibile nemico?

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Fire Force 32

Manga Sun 143

5,20 €

GLI APOSTOLI DELLA DISPERAZIONE SONO ARRIVATI SULLA TERRA

I doppelgänger dei guerrieri più forti si scagliano contro la Fire Force e i suoi alleati, dando inizio a incredibili battaglie da cui dipende l’esito della Grande Catastrofe e il futuro del mondo!

Deadpool Samurai 2

Manga Run 24

5,20 €

Deadpool Samurai 2

Variant

Manga Run 24

7,00 €

LA FOLLE CONCLUSIONE IN UN VOLUME CHE RENDE OMAGGIO IN COPERTINA ALL’ULTIMO NUMERO DI DRAGONBALL!

La folle, imprevedibile avventura di Deadpool nel mondo dei manga termina con un volume ancora più fuori di testa del precedente.

Ospiti d’onore, solo cattivoni Marvel di tutti i tipi, come Loki e Thanos, ma anche alcuni dei personaggi più famosi del fumetto nipponico!

Heart Gear 2

Manga Graphic Novel 126

5,20 €

UN SECONDO NUMERO DENSO DI RIFLESSIONI SULLA NATURA UMANA

Per difendere Roue da una minaccia, Chrome manifesta uno degli aspetti più inquietanti dei Gear.

Gli uomini sanno distinguere il bello dal brutto, un buon profumo da un odore sgradevole, ma per un Gear tutto questo non ha alcun senso.

Saint Seiya: I Cavalieri dello Zodiaco – The Lost Canvas 1

Il Mito di Hades

Manga Saga 69

5,20 €

XVIII SECOLO: LA GUERRA SACRA È IMMINENTE E STA PER METTERE ALLA PROVA IL LEGAME DI TRE RAGAZZI UNITI DA UN DESTINO BEFFARDO…

Il capolavoro di Shiori Teshirogi, che racconta le imprese dei Saint di Athena prima delle leggendarie gesta di Seiya e compagni, torna con nuove traduzioni, nuovi adattamenti e formato fedele all’originale.

Demon Slave 8

Manga Heart 54

5,20 €



IN VISTA DI FUTURE BATTAGLIE

Le Mabotai conducono allenamenti congiunti.

Ren ordina a Kyoka di prestargli Yuki, ma un uso spregiudicato dello schiavo scatena una trasformazione incontrollabile.

Quando la Comandante riesce a domarlo, ecco che si attiva la ricompensa…

Darwin’s Game 26

Manga Extra 62

5,90 €

È GUERRA!

Si scende in campo contro i Greed e i Sunset Ravens sfoderano tutte le loro armi. Ognuno fa del proprio meglio per fronteggiare nemici pronti a tutto, ma Kaname e compagni vengono messi alle strette. Per fortuna giunge un aiuto inaspettato…

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU NETFLIX

Undead Unluck 9

Planet Action 75

5,20 €

SCELTE DIFFICILI

Per debellare la minaccia di Winter, Fuko ha preso un’eroica decisione e Under non si lascia sfuggire l’opportunità di sfruttare il potere di Unluck per eliminare Spring.

Tuttavia, Andy e la Union non intendono abbandonare l’amata compagna…

Agente 008 18

5,20 €

UNA SCONCERTANTE SORPRESA

Nel bel mezzo di una difficile, se non impossibile, fuga da una base Dogura Magura, ecco giungere qualcosa che sconvolgerà Eito… Un capitolo imperdibile della saga, che cambierà per sempre la storia dei protagonisti!

Come Disegnare i Manga 10

Personaggi Femminili Giovani

29,90 €

TUTTI I SEGRETI DEI PERSONAGGI FEMMINILI DEI MANGA

Scopri tutte le tecniche dei professionisti per disegnare corpi seducenti, seni voluttuosi, sguardi che attirano l’attenzione e pose in grado di esprimere mille emozioni.

E non dimentichiamoci dei vestiti sexy…

Jujutsu Kaisen – Sorcery Fight 19

Manga Hero 54

5,20 €

COME FERMI UN GIOCO OCCULTO PROGRAMMATO PER TERMINARE SOLO ALLA MORTE DI TUTTI I PARTECIPANTI?

Itadori e Fushiguro hanno un paio di idee, ma metterle in pratica non sarà tanto semplice. Il primo dovrà affrontare un combattimento del tutto particolare, ma nemmeno il secondo avrà il tempo di annoiarsi.

IL MANGA DA CUI È TRATTO L’ANIME SU CRUNCHYROLL

Togen Anki – Sangue Maledetto 1

5,20 €

GUERRE SEGRETE E BOTTE DA ORBI IN UNO SHONEN DA BRIVIDI

Shiki Ichinose ancora non lo sa, ma nelle sue vene scorre il sangue maledetto degli Oni. Questo lo rende un bersaglio per i membri del Momotaro Kikan, agenzia segreta dedita alla disinfestazione demoniaca. Basterà buttarla in rissa per resistere agli attacchi dei paladini della giustizia?

Naruto 51

5,20 €

Sharingan contro sharingan! Madara fa sì che Sasuke affronti Danzo, uno dei principali responsabili dello sterminio del clan Uchiha. Inizia così un duello terrificante fra l’ultimo esponente degli Uchiha e il vecchio ninja, appena divenuto hokage. Danzo ha dalla sua l’esperienza e un arsenale di tecniche segrete ottenute grazie alla collaborazione con Orochimaru. Il suo grottesco braccio contiene difatti dieci occhi dotati di sharingan, frutto di chissà quale esperimento. Riuscirà Sasuke a mietere la prima vittima della sua vendetta? Da leggere tutto d’un fiato!

Naruto 52

5,20 €

Naruto e Sasuke, un tempo amici, ora fanno parte di due opposte fazioni in guerra. A a valgono i tentativi di Naruto di convincere l’amico a rinunciare alla vendetta. Roso dall’odio, la sete di sangue si placherà solo quando tutti i ninja del Villaggio della Foglia saranno morti

Naruto 56

5,20 €

Le avventure di Naruto!

Naruto 58

5,20 €

Naruto, il valoroso ninja del Villaggio della Foglia, lotta assieme ai compagni per preservare la pace contro lo spietato Madara. Intanto Sasuke, deciso a vendicarsi di coloro che sterminarono il suo clan, ha disertato e ha stretto alleanze con ninja criminali. Ma i sentimenti di Naruto per l’amico di un tempo sono immutati, ed è deciso a redimerlo a tutti i costi.

Naruto 62

5,20 €

Continuano le avventure di Naruto e dei Ninja della foglia!

L’Attacco dei Giganti – Cofanetto NN. 31/34 Pieno

30,00 €

L’Attacco dei Giganti – Cofanetto NN. 31/34 Vuoto

7,90 €

IL COFANETTO CON I NUMERI CONCLUSIVI DI UNA DELLE SERIE MANGA E ANIME PIÙ INFLUENTI DI SEMPRE

Il piano di Eren prevede la distruzione totale attraverso il potere del “boato”.

Affinché l’isola di Paradis e i suoi abitanti possano sopravvivere, il resto del mondo deve perire.

Così Eren dà inizio alla grande marcia dei giganti.

Oltre ai numeri dal 31 al 34, il cofanetto conterrà anche i fanbook L’Attacco dei Giganti Inside e Outside!