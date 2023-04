Planet Manga annuncia Evangelion Illustrations 2007-2017

Planet Manga ha annunciato sulla sua pagina Facebook ufficiale Evangelion Illustrations 2007-2017 in tutte le fumetterie italiane. Si tratta di un volume di grande formato che raccoglie un decennio di splendide illustrazioni dedicate alla serie di culto di Hideaki Anno e Khara. Un’occasione questa che nessun appassionato di Evangelion può lasciarsi sfuggire.

Il volume speciale di Evangelion Illustrations 2007-2017 sarà disponibile nelle fumetterie e online a partire dal 6 aprile. Tutti gli appassionati interessati ad acquistarlo possono aggiungerlo al carrello seguendo questo link. In alternativa, sarà possibile preordinarlo su amazon cliccando qui. Il prezzo sarà di 28,50 €.

All’interno di questo imperdibile volume, i fan della serie potranno trovare centinaia di bellissime immagini che spaziano dal materiale promozionale di Rebuild of Evangelion al merchandising. Saranno anche presenti le collaborazioni pubblicitarie che in Giappone hanno visto nei panni di testimonial d’eccezione gli amatissimi protagonisti della serie più celebre degli anime. A seguire ne mostriamo alcune in anteprima.

Come si può vedere dalla qualità di queste pagine mostrate in anteprima saranno presenti i design dei personaggi di Shinji Ikari, Asuka Sōryū Langley, Rei Ayanami, Kaworu Nagisa e tanti altri.

Neon Genesis Evangelion è una serie televisiva anime prodotta dallo studio Gainax, animata dalla Tatsunoko e diretta da Hideaki Anno. Parliamo di un’opera premiata con numerosi riconoscimenti e considerata una delle più acclamate e influenti di tutti i tempi. È nota anche per aver acceso diverse polemiche fra gli appassionati di animazione. Infatti da un lato alcuni la considerano la più bella serie animata di sempre, e dall’altro la più sopravvalutata. Alcuni appassionati non hanno nascosto una certa delusione legata alla presenza di scene di sesso o violenza in alcuni episodi di Evangelion.

Questa serie anime ha da sempre visto due fazioni, tuttavia nonostante le polemiche generate dagli episodi finali, Neon Genesis Evangelion acquisì grande notorietà, sia su scala nazionale, sia su scala internazionale. Le vicende sono ambientate nella futuristica città di Neo Tokyo-3, che porta i segni di una catastrofe planetaria nota come Second Impact. Il protagonista, Shinji Ikari, è un ragazzo reclutato dall’agenzia speciale Nerv per pilotare un mecha gigante noto con il nome di Eva. Dovrà combattere assieme ad altri piloti, contro dei misteriosi esseri chiamati angeli.