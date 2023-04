Boichi (Dr. Stone) sta lavorando a una nuova serie webtoon!

Boichi è uno dei mangaka che meglio si distingue per il suo stile inconfondibile e dai tratti molto precisi. Con il presente articolo abbiamo il piacere di riportare che il 19° numero di quest’anno della rivista Weekly Shonen Sunday di Shogakukan ha rivelato che Boichi lancerà una nuova serie webtoon. Sarà intitolata SuperString: Isekai Kenbunroku e collaborerà con lo sceneggiatore In-Wan Youn. Il debutto di questo nuovo progetto è previsto nel 21° numero, la cui uscita è programmata il 19 aprile.

Questo aggiornamento è più che altro una conferma di quanto LINE Digital Frontier aveva precedentemente annunciato nel giugno 2022. Infatti già l’anno scorso si vociferava che Boichi avrebbe lanciato una nuova serie webtoon intitolata SuperString con Youn sull’app LINE Manga a metà del 2023. Quindi possiamo dire che finalmente ci siamo!

Al momento non ci sono molte informazioni dettagliate ma possiamo riportare che la serie è incentrata sulla storia di un giovane che protegge la sua famiglia e combatte da solo. Nella storia, eroi di varie dimensioni giungono sulla Terra e combattono una guerra. La rivista la descrive come una serie d’azione iperdimensionale su Marco Polo.

Boichi è sicuramente conosciuto da i fan per essersi occupato dei disegni di Dr. Stone, un manga shonen che ha realizzato insieme a Riichirō Inagaki. Il manga è stato pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump di Shūeisha del 2017 al 2022. Invece in Italia, Star Comics aveva annunciato la pubblicazione nella collana Dragon, ed è iniziata nel 2018.

Al momento, anche se il manga si è concluso, è in corso l’adattamento animato. Infatti la terza stagione tornerà sul piccolo schermo a breve, dato che debutterà il 6 aprile di quest’anno.

Oltre Dr. Stone, in Italia Boichi si è fatto conoscere dal pubblico anche per molte altre opere che sono approdate qui. Infatti molte di queste sono state portate dalla Planet Manga e ricordiamo Hotel, Raqiya, H.E – The Hunt for Energy, Trigun – Multiple Bullets. Anche la J-Pop ha distribuito in Italia manga come Sun Ken Rock, Space Chef Caisar, Yumin: Hot & Spicy! e la Star Comics ha proposto Terra Formars Gaiden – Asimov.

Fonte – Anime News Network