Pokémon è uno dei giochi di carte collezionabili più noti al mondo, insieme al suo franchise, da molti anni uno dei più redditizi al mondo. Avevamo già discusso della storia dietro l’eliminazione della carta dedicata a Kadabra, quindi se volete approfondire vi rimandiamo al nostro scorso articolo.

La card in questione farà ritorno al torneo Champions League 2023 di sabato in Giappone. Kadabra tornerà in una linea chiamata Pokemon Card 151, un set che rende omaggio alla prima ondata di carte del Pokemon TCG uscita nel 1996, tra queste è presente anche quella citata in questa sede.

Tramite Comic Book e il profilo Twitter @PokeBeach, riusciamo a vedere già il design della carta, molto elegante a cavallo tra il vecchio e il nuovo stile adottato per le illustrazioni.

Anche se ogni carta avrà una nuova grafica e alcuni personaggi riceveranno la designazione “-EX”, il set tornerà alla numerazione originale e sarà una rivisitazione del leggendario Set Base uscito nel 1996.

Nel complessivo questo nuovo set includerà un totale di 165 carte tra Pokemon e allenatori, insieme alle Rare Segrete ovviamente, considerate sempre la parte più ghiotta di ogni espansione.

L’uscita in Giappone è prevista per il 16 giugno, e il prezzo stimato per ogni box è di circa 5.800 yen (circa 45 euro) per 20 pacchetti. Al momento, si ipotizza che questo set possa arrivare sui mercati internazionali entro la fine dell’anno, anche se ciò non è ancora stato confermato da The Pokemon Company.

Questo non è di certo un problema, dato che dobbiamo semplicemente attendere per una data precisa per l’espansione appena descritta in questione. In Italia arriveranno senza alcun dubbio.

Pokémon, la carta 151 di Kadabra torna dopo 21 anni: ma come è il suo design?

Rivelato ufficialmente il set “Pokemon Card 151”, Kadabra ritorna nel GCC!

Sia la versione “EX” (La grafica grande in foto) e quella standard (la grafica piccola accanto) sono degne di nota, e segnano un interessante ritorno per il Pokémon non solo a livello storico ma anche estetico, visto che le card mostrare in alto sono davvero bellissime. Voi cosa ne pensate di questo grande (ri)benvenuto?

Fonte Comic Book