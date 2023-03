Dr. Stone: svelata la data di inizio della terza stagione animata

Dr. Stone è pronto a tornare quest’anno sul piccolo schermo e oggi infatti riportiamo l’annuncio della data di inizio della terza stagione animata. L’adattamento animato sviluppato dallo studio di animazione TMS Entertainment, tornerà sul piccolo schermo con la terza stagione il 6 aprile di quest’anno.

Sicuramente è uno degli anime più attesi da tutti gli appassionati, i quali non mancheranno a questo appuntamento. La terza stagione si intitola Dr. Stone: New World. L’aggiornamento arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dr. STONE NEW WORLD TV Anime is set to start broadcasting on April 6th, 2023. pic.twitter.com/J4wHC9RARI — Shonen Jump News (@WSJ_manga) March 9, 2023

Dr. Stone conta tre stagioni anime, con la prima annunciata sul numero 51 di Weekly Shōnen Jump nel 2018. Lo studio di animazione che produce l’adattamento è TMS Entertainment, Shinya Iino si occupa della regia e Yuichiro Kido della sceneggiatura. Yuko Iwasa lavora al design dei personaggi. La prima stagione ha debuttato nel 2019.

In seguito, nel mese di dicembre del 2019 arriva l’annuncio della seconda stagione. Poiché questa adatta gli eventi dell’arco narrativo “Stone Wars” è stata intitolata Dr. Stone: Stone Wars.

Sia per la prima che la seconda stagione, Crunchyroll ha confermato i diritti di distribuzione internazionali della serie in versione sottotitolata in vari Paesi. Infatti Italia gli episodi erano disponibili inizialmente sottotitolati in italiano. Infatti in seguito, a novembre 2022, è stato annunciato il doppiaggio italiano della serie e pubblicato su Crunchyroll da dicembre 2022.

Ora non resta che aspettare il debutto della terza stagione, annunciata a marzo 2021. Questa concluderà il lungo viaggio di Senku Ishigami e Taiju Ōki, i protagonisti del manga che si è concluso a marzo scorso. Dr. Stone è un manga scritto da Riichirō Inagaki e disegnato dal famoso Boichi, pubblicato in Italia dalla casa editrice Star Comics nella collana Dragon, da novembre 2018.

Le vicende del manga sono ambientate in uno scenario postapocalittico, in cui l’intera umanità si ritrova tramutata in pietra dopo una misteriosa catastrofe. Taiju Oki, dopo il suo amico Senku, riesce inspiegabilmente a risvegliarsi e si ritrova di fronte ad una realtà completamente diversa da quella che conosceva. Ora la natura ha ripreso il sopravvento sull’uomo. Senku è un giovane e geniale scienziato, che insieme a Taiju cercherà di scoprire cosa ha provocato l’improvvisa trasformazione in pietra.