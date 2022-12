Dr. Stone: annunciato il periodo di uscita della terza stagione!

Dr. Stone è pronto a fare il suo ritorno sul piccolo schermo con la terza stagione animata il prossimo anno!

Durante l’evento annuale più atteso, il Jump Festa, è stato condiviso il periodo di uscita della terza stagione tramite il nuovo trailer! Questo è visibile in cima al presente articolo e permette ai fan di dare un’occhiata a quello che possono aspettarsi dal prossimo anno. La terza stagione dell’adattamento anime del manga di Riichirō Inagaki e Boichi, chiamato Dr. Stone: New world, debutterà ad aprile 2023!

L’aggiornamento, accompagnato da una nuova visual, arriva direttamente dalla pagina Twitter dell’insider WSJ_manga. Di seguito ne riportiamo il contenuto:

Dr. STONE NEW WORLD TV Anime is set to broadcast in April 2023. pic.twitter.com/UBIRMQkHOx — Shonen Jump News (@WSJ_manga) December 18, 2022

La seconda stagione della serie si è conclusa non molto tempo fa. E non molto tempo dopo la terza stagione della serie era già in lavorazione. Ora che la nuova stagione si avvicina alla premiere la prossima primavera, tutti i fan sono entusiasti di assistere alla prossima avventura di Senku Ishigami e del Regno della Scienza.

Dopo la fine della seconda stagione, il prossimo piano di espansione di Senku sarebbe stato quello di viaggiare per il mondo alla ricerca della prossima grande risorsa. Ciò significa che saranno presentati un nuovo gruppo di personaggi e tante situazioni in questa nuova parte del mondo. È per questo che la stagione 3 di Dr. Stone porta il sottotitolo di “New World“.

Il debutto di Dr. Stone: New World è attualmente previsto per aprile dell’anno prossimo come parte del programma anime della primavera 2023. Al momento non possiamo confermare se New World sarà o meno trasmessa su Crunchyroll, dove sono disponibili le prime due stagioni.

Un doppiaggio italiano della serie è stato annunciato il 27 novembre 2022 e di recente, ossia dal 12 dicembre 2022, ha debuttato su Crunchyroll.

La serie è prodotta dallo studio TMS Entertainment e adatta le vicende di Senku Ishigami e Ooki Taiju. I due protagonisti si ritrovano in un mondo completamente tramutato in pietra e riescono inspiegabilmente a risvegliarsi. La natura ha ripreso il sopravvento sulla civiltà umana. Senku è un giovane e geniale scienziato e insieme, i ragazzi cercano di scoprire la causa dietro all’improvvisa tramutazione in pietra e, nel frattempo, di trovare una cura.