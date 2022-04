Il nuovo manga di Boichi si conclude dopo soli tre capitoli!

Riichiro Inagaki e il mangaka Boichi si sono fatti un nome attraverso la serie anime e il manga di Dr. Stone.

Subito dopo il gran finale, il mangaka di Dr. Stone ha annunciato che si sarebbe tuffato in un nuovo manga: Amazing World Food: Understanding Everything About This World Through Eating (“Amazing World Food: Capire tutto su questo mondo mangiando”).

Ma sfortunatamente sembra che il nuovo manga comico sia volgendo al termine a causa di circostanze sfortunate, come notato dallo stesso Boichi in un recente Tweet.

Boichi potrebbe essersi fatto un nome in Dr. Stone, ma il mangaka ha già dato prova del suo talento e del suo potenziale in altri franchise.

In primo luogo, l’artista manga ha fatto parte del mondo della Grand Line, originariamente lavorando a una serie spin-off che ha ulteriormente esplorato la vita di Ace, il fratello defunto di Rufy.

Con Ace recentemente apparso nell’Arco di Wano durante un flashback, non sorprende che il fratello di Rufy rimanga una parte importante della serie Shonen nonostante non sia più nella terra dei vivi.

Boichi ha condiviso la sfortunata notizia che Amazing World Food sarebbe giunto al termine, affermando che la conclusione prematura era l’avvenimento di “qualcosa di triste”. il mangaka non ha ampliato la questione se il manga tornerà o meno in futuro o se questo è davvero il finale:

Beloved fans and readers,

I'm so sorry to break the bad news.

I have to stop my series, "Zessan Sekai Meshi" in Morning magazine because something sad happened.

It will be released until the 3rd episode.

I apologize once again.

Sincerely,

Boichi

— Boichi (@Boichi_Bo1) April 18, 2022