Boichi di Dr. Stone annuncia un nuovo manga!

Boichi è diventato famoso con il manga Dr.Stone occupandosi della storia incentrata sulla scienza di Senku e dei suoi amici che tentano di liberare il mondo dalla sua prigione di pietra.

Dopo la fine del manga, sembra che Boichi non voglia perdere tempo in quanto pare abbia colto l’opportunità di lavorare su nuovi progetti.

Boichi pare sia pronto a tuffarsi nel mondo del cibo con la sua prossima serie. Dalla prima occhiata si può capire che presenterà un mondo molto più esilarante e sciocco di quello visto in Dr. Stone.

Grazie al profilo Twitter Shonenleaks è possibile guardare il nuovo look della serie, in arrivo il 14 aprile di questo mese.

Questa è la prossima tappa di Boichi, in corso con il titolo di “Zessan Sekai Meshi – Tabereba kono yo no subete ga wakaru“, che in italiano significa “Riso Rave World – Se mangi capirai tutto su questo“:

Boichi ha perso poco tempo a trovare nuovi progetti dopo la conclusione di Dr. Stone.

C’è da aggiungere che il mangaka non è solo al lavoro sulla loro prossima serie manga annunciata, ma sta anche adattando nuove storie nel manga di One Piece.

In precedenza, Boichi aveva creato una speciale serie manga spin-off che si tuffava nel passato del fratello di Rufy, Ace, il detentore del fuoco che purtroppo è scomparso durante i tragici eventi dell’Arco di Marineford.

Di recente, l’artista ha anche regalato al franchise di Shonen una nuova storia che documenta una battaglia con Nami durante la battaglia contro Kalifa del CP9.

Nonostante Dr. Stone sia giunto al termine quest’anno, i fan che stanno seguendo l’anime.

Gli appassionati del manga, in attesa della terza stagione dell’anime, possono godersi un nuovo speciale anime si concentrerà sul pirata Ryusui.