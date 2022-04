One Piece: ecco tutte le iniziative di Star Comics per celebrare il volume 100

Dopo aver raggiunto l’incredibile traguardo inerente al 100esimo volume in Giappone, ONE PIECE si appresta a tornare anche in Italia con lo stesso obiettivo, manovrato da una campagna promozionale da parte di Star Comics degna di nota.

La casa editrice ha presentato a tal proposito il programma comprensivo delle iniziative per questo importante traguardo, riguardante uno dei manga più letti e longevi della storia.

Attesa per il 20 aprile, la Celebration Edition del volume 100 di ONE PIECE sta ottenendo un singolare interesse tra gli appassionati italiani dell’epopea piratesca ideata da Eiichiro Oda, che si appresta ad arrivare con un edizione davvero prestigiosa.

Tra le prime iniziative volte a celebrare il traguardo, troviamo proprio il Napoli Comicon 2022, dove l’opera avrà uno stand dedicato e speciale.

Come se non bastasse in quei giorni sarà inoltre possibile arrivare all’evento, salendo su un bus brandizzato con i Mugiwara.

Acquistare presso lo stand ONE PIECE inoltre, darà diritto a registrarsi a un’originale caccia al tesoro, che spingerà i partecipanti in tutte le zone della fiera.

Per i veri appassionati della serie del Maestro Eiichiro Oda e per tutti coloro che vogliono mettere alla prova la loro conoscenza delle avventure di Monkey D. Rufy e del mondo della pirateria, Star Comics ha creato un percorso fatto di indizi e domande da risolvere per arrivare a vincere degli esclusivi gadget.

ONE PIECE è la prima serie manga nel nostro paese a tagliare il traguardo dei cento numeri: una speciale mostra permetterà ai lettori di ripercorrere i punti salienti di questa straordinaria epopea e di riviverne le scene salienti.

Allestita all’interno dell’Asian Village di Comicon, l’esposizione conterrà 40 scene tratte dalle tavole del manga esposte in modo cronologico, con una timeline che guiderà i visitatori alla (ri)scoperta degli oltre mille capitoli che compongono la storia finora.

Domenica 24 aprile, alle ore 15, presso la Sala Meeting Hiroba, si terrà un incontro incentrato sulle tappe che hanno portato alla pubblicazione di ONE PIECE in Italia.

Partendo dagli esordi su Express, magazine di fumetto creato a immagine delle leggendarie riviste giapponesi, si giungerà all’incredibile traguardo dei cento volumi dell’epopea.

Interverranno nel panel i creator e studiosi Gabriele Bertoloni, Sommobuta, Francesco Toscano, e per Star Comics l’Editor Claudia Calzuola e il Publishing Manager Cristian Posocco.